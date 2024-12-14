«Смотришь на Модрича – человек так-то играет не в Медиалиге, а в Испании в топовом клубе. Хочется равняться на лучших». Маврин о завершении карьеры
– В интервью «Советскому спорту» ты сказал: «Работа смысл моей жизни». Ты правда такой трудолюбивый?
– Если бы можно было работать с утра до вечера, я бы этим занимался. Я люблю тренироваться и тренировать, люблю делать контент. У меня даже жена ругается. Я очень люблю работать – это моя ахиллесова пята.
– Это и есть твой секрет успеха?
– Наверное, не знаю. У меня стойкое желание работать. Я не умею отдыхать. И единственное, что могу – поменять одну работу на другую.
Утром потренировался сам, вечером – кого-то другого. Или снимаю.
– Планируешь заканчивать карьеру в медиафутболе?
– Точно хочется еще год отыграть. Я сейчас договорился с тренером, он будет индивидуально готовить меня к новому сезону. Хочется еще подвигаться.
Тем более, смотришь на Модрича – человек так-то играет не в Медиалиге, а в Испании в топовом клубе. И ничего, двигается. Хочется равняться на лучших, – сказал хавбек «Амкала».
«Ни рубля с телеги и ютуба». Лучший медиафутболист дружит со Стогниенко, играет на гитаре и не рекламирует ставки
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