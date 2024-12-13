Маврин о призе Манне в 2023-м: «Был игрок года, еще сделали футболиста, хотя никаких отличий нет. Мне плевать было и тогда, и сейчас»

Василий Маврин рассказал, как отреагировал на приз Манне в 2023-м на MFA.

– В 2022-м ты остался без побед в номинациях Media Football Awards. Но Николай Осипов приготовил для тебя перстень: собирался вручить не на сцене, а лично в руки. Почему ты отказался?

– Первая церемония была триумфом 2Drots. Мы с Германом сидели еле живые. Причем еще дали перстень Жеке и Некиту за развитие медиафутбола, а Германа не отметили.

Для меня тоже якобы было кольцо, за вклад и развитие. Не дождавшись вручения на церемонии, спросил у Коли: «А что с кольцом-то?» Он прислал фотографию этого перстня в прозрачном пакетике – как из-под бижутерии или снюса. И я такой: «Ну прикольно, спасибо».

Кольцо до меня не доехало. Насколько я знаю, потом Коля обменял его на что-то в программе то ли у Феликса, то ли у Федоса.

Не знаю, какой был смысл мне его отдавать, не рассказывая общественности. Классно придумали в прошлом году: был игрок года, еще сделали футболист года по версии тренеров (получил Манна – Спортс’’). Это ничем не отличается друг от друга.

Любая награда должна даваться публично, чтобы объясняли почему ее кому-то дали. А то как поступили со мной – ну а мне это для чего? Я кольца не ношу, кроме обручального.

– Но ведь награда Манны размыла твою победу.

– Мне плевать было тогда, плевать и сейчас. Я остаюсь тем, кто я есть. Кто-то меня любит, кто-то ненавидит. Но у каждого я вызываю эмоцию.

Главный секрет популярности медиафутболиста – вызывать эмоцию. Получить кольцо приятно. Но говорить, что я Лионель Месси медиафутбола, – нет, конечно, – сказал хавбек «Амкала » в интервью Спортсу’‘.

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