Маврин об Осипове: «Это самый открытый президент. Он не закрывается, несмотря на кучу косяков лиги»
– Какие у тебя отношения с Николаем Осиповым? За последние годы вы несколько раз публично конфликтовали.
– Я бы сказал приятельские. Больше рабочие. Я за собой ничего не несу, нет претензий, обид. Могу помнить конфликты, но отношение к человеку не поменял. За Колю ответить не могу. У нас точка соприкосновения – Медиалига. В этих реалиях живем.
– Осипов – крутой?
– Несомненно. Это самый открытый президент. Николаю может написать любой футболист Медиалиги и что-то спросить, посоветоваться. Он приходит на все шоу, рассказывает о делах, о планах. Не закрывается, несмотря на кучу косяков лиги.
В этом его прелесть – он делает все, чтобы лига действительно развивалась. В этом плане ему респект. Он очень крутой, – сказал хавбек «Амкала».
«Ни рубля с телеги и ютуба». Лучший медиафутболист дружит со Стогниенко, играет на гитаре и не рекламирует ставки
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий