Маврин об Осипове: «Это самый открытый президент. Он не закрывается, несмотря на кучу косяков лиги»

Василий Маврин высказался о президенте Winline Медиалиги.

– Какие у тебя отношения с Николаем Осиповым? За последние годы вы несколько раз публично конфликтовали.

– Я бы сказал приятельские. Больше рабочие. Я за собой ничего не несу, нет претензий, обид. Могу помнить конфликты, но отношение к человеку не поменял. За Колю ответить не могу. У нас точка соприкосновения – Медиалига . В этих реалиях живем.

– Осипов – крутой?

– Несомненно. Это самый открытый президент. Николаю может написать любой футболист Медиалиги и что-то спросить, посоветоваться. Он приходит на все шоу, рассказывает о делах, о планах. Не закрывается, несмотря на кучу косяков лиги.

В этом его прелесть – он делает все, чтобы лига действительно развивалась. В этом плане ему респект. Он очень крутой, – сказал хавбек «Амкала ».

«Ни рубля с телеги и ютуба». Лучший медиафутболист дружит со Стогниенко, играет на гитаре и не рекламирует ставки