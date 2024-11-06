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  • Тарасов о Божовиче: «В «Москве» игрокам сшили костюмы, все сидят красивые, прилизанные. Миодраг заходит: «## твою мать, я что, «МЮ» тренирую?» 
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Тарасов о Божовиче: «В «Москве» игрокам сшили костюмы, все сидят красивые, прилизанные. Миодраг заходит: «## твою мать, я что, «МЮ» тренирую?» 

Дмитрий Тарасов поделился воспоминаниями о Миодраге Божовиче в ФК «Москва».

«Я перешел в ФК «Москва», но контракт заключили не на три года, а на год. И мы с агентом говорим: «Так это вообще нормальная тема, год – это идеально». И я возвращаюсь в команду, где всех знаю по факту – Саня Самедов, Шешуков, Рябко, Чеснаускис. Божович был тренером. Я его не знал, но с первых касаний понял, что это афигенный мужик. 

Тот период я считаю одним из лучших в своей карьере – и в игровой, и как команда. Это легендарный коллектив. Божович всегда шутил, никогда не напрягал. 

Как-то нам пошили классические костюмы. И мы сидим, ждем Миодрага. Он заходит: «##, твою мать, я что, «Манчестер Юнайтед» тренирую? Вы всего лишь ФК «Москва» – соберитесь». А там все сидят прилизанные, красивые. 

Реально топовый тренер. Он мог дать выходные среди недели. Я такого не видел в карьере. У него была одна тяжелая тренировка в неделю, после чего всегда был выходной. Как правило, это была среда. Помню, был момент, когда мы приехали чуть расслабленные и только начали играть. Он понял, что мы херней занимаемся, свистнул: «Вы свободны». Мы не поняли. Он: «Пошли отсюда #####. Не хотите тренироваться – не надо». Выгнал.

Завтра должен был быть выходной, но была тренировка. Он говорит делать то же самое, и уже у всех глаза горят. Он говорит: « Вот это тренировка». Дал в пятницу выходной, хотя игра в субботу или в воскресенье. 

Запрещал тренажерный зал. Мало тренировок? Значит, плохо бегаешь и плохо тренируешься.

База была далеко от Москвы, кто-то ездил за рулем, он говорил взять водителя. Дорога шла по Волгоградке – в то время она просто стояла, там был постоянно ремонт, можно было часа два с половиной ехать до базы. 

У него был принцип лучше недотренироваться, нежели пере. Кстати, этот подход я тоже считаю правильным. Потому что если ты недотренировался – ты всегда можешь добавить, а когда ты перетренирован, уже тяжело сделать шаг назад, восстановиться. Божевич давал плоды в тот период. Потом, конечно, когда он перешел, уже не пошло», – сказал экс-игрок «Локомотива» и президент «Родины Медиа».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «За деньги»
logoДмитрий Тарасов
logoпремьер-лига Россия
logoФК Москва
logoМиодраг Божович
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