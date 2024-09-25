«Юные футболисты «Динамо» и «Спартака» смотрят медиафутбол, когда параллельно идет РПЛ. Надо мириться с этим». Логашов об интересах детей

Арсений Логашов высказался о популярности медиафутбола.

Арсений Логашов выступает в МФЛ за Rocket Team .

Арсений Логашов : «Один футболист спросил у Чужого, когда Феди не было рядом – если бы он там был, Чужой такой бы не говорил. Футболист спросил: «Добейся такого как Федя, а потом будешь что-то рассказывать». И Чужой ему сказал: «Да я в Кубке играю, а вы в Медиалиге проигрываете «Банке».

Для кого-то игра в Фонбет Кубке России – уже достижение. Если это так, то супер. Пускай дальше играют. Но до куда они дойдут?»

Ирина Подшибякина : «У этого есть цель – ты не просто чемпион Медиалиги, а участник Кубка России, можешь потом куда-нибудь продвинуться».

Арсений Логашов : «А ты видишь у медиакоманд желание куда-нибудь продвинуться?»

Дмитрий Тарасов : «У нас («Родины Медиа») нет цели попасть в Кубок России. Мы попали один раз и сыграли одну игру, потому что были вынуждены. Мы не готовились к этому и нам это, честно, не нужно».

Арсений Логашов : «Кубок России – мотивация для команд Медиалиги быть лучше? Мне кажется, мотивацией служит, что спонсоры выдадут больше денег. Я не вижу мотивации».

Дмитрий Тарасов : «Организовать матч – это вообще-то дополнительные затраты. Это дорогое удовольствие. Провести один матч стоит, наверное, до миллиона».

Ирина Подшибякина : «Я не защищаю медиафутбол, но, например на игру «Коломны» против «Амкала » придет и посмотрит больше народу на матч «Коломны».

Арсений Логашов : «Тенденция в том, что на улицах узнают больше медиафутболистов, чем игрока сборной. Значит, дети так любят футбол. Я сейчас, можно сказать, работаю с детьми. Регулярно вижу, как юные футболисты условного «Динамо» или «Спартака» смотрят медиафутбольные игры, когда параллельно идет РПЛ. Наверное, надо как-то мириться с этим».

Завтра «Амкал» играет в 4-м раунде Фонбет Кубка России против «Алании». Матч начнется в 19:30 (мск).

«Амкал» стал единственным клубом Winline Медиалиги , прошедшим в следующий этап. 2Drots и «БроукБойз » вылетели во 2-м раунде.