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  • «Юные футболисты «Динамо» и «Спартака» смотрят медиафутбол, когда параллельно идет РПЛ. Надо мириться с этим». Логашов об интересах детей
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«Юные футболисты «Динамо» и «Спартака» смотрят медиафутбол, когда параллельно идет РПЛ. Надо мириться с этим». Логашов об интересах детей

Арсений Логашов высказался о популярности медиафутбола.

Арсений Логашов выступает в МФЛ за Rocket Team.

Арсений Логашов: «Один футболист спросил у Чужого, когда Феди не было рядом – если бы он там был, Чужой такой бы не говорил. Футболист спросил: «Добейся такого как Федя, а потом будешь что-то рассказывать». И Чужой ему сказал: «Да я в Кубке играю, а вы в Медиалиге проигрываете «Банке».

Для кого-то игра в Фонбет Кубке России – уже достижение. Если это так, то супер. Пускай дальше играют. Но до куда они дойдут?»

Ирина Подшибякина: «У этого есть цель – ты не просто чемпион Медиалиги, а участник Кубка России, можешь потом куда-нибудь продвинуться».

Арсений Логашов: «А ты видишь у медиакоманд желание куда-нибудь продвинуться?»

Дмитрий Тарасов: «У нас («Родины Медиа») нет цели попасть в Кубок России. Мы попали один раз и сыграли одну игру, потому что были вынуждены. Мы не готовились к этому и нам это, честно, не нужно».

Арсений Логашов: «Кубок России – мотивация для команд Медиалиги быть лучше? Мне кажется, мотивацией служит, что спонсоры выдадут больше денег. Я не вижу мотивации». 

Дмитрий Тарасов: «Организовать матч – это вообще-то дополнительные затраты. Это дорогое удовольствие. Провести один матч стоит, наверное, до миллиона».

Ирина Подшибякина: «Я не защищаю медиафутбол, но, например на игру «Коломны» против «Амкала» придет и посмотрит больше народу на матч «Коломны».

Арсений Логашов: «Тенденция в том, что на улицах узнают больше медиафутболистов, чем игрока сборной. Значит, дети так любят футбол. Я сейчас, можно сказать, работаю с детьми. Регулярно вижу, как юные футболисты условного «Динамо» или «Спартака» смотрят медиафутбольные игры, когда параллельно идет РПЛ. Наверное, надо как-то мириться с этим».

Завтра «Амкал» играет в 4-м раунде Фонбет Кубка России против «Алании». Матч начнется в 19:30 (мск).

«Амкал» стал единственным клубом Winline Медиалиги, прошедшим в следующий этап. 2Drots и «БроукБойз» вылетели во 2-м раунде.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютубе-канал «Коммент.Шоу»
logoДмитрий Тарасов
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАрсений Логашов
logoАмкал
logo2Drots
logoАнтон Чужой
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logoRocket Team
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