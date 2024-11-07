«Созвонился с отцом: «Он пожалеет, что вышел на поле». Я тогда его сожрал по всем статьям». Тарасов об Алексе

Дмитрий Тарасов вспомнил дебютный матч за ФК «Москва» против «Спартака».

«Помню дебют за «Москву» – игра со «Спартаком », которые меня поступили. Не «Спартак», а отдельные личности. А так я никогда не говорил, что ненавижу «Спартак». У меня отличное отношение ко всем клубам, в которых я был. «Спартак» дал мне школу и все, чему я научился.

Я не должен был играть в составе. Но на предыгровой травмировался Крунич, который был моим прямым конкурентном. В тот момент я порадовался. Не из-за того, что он получил травму, а потому, что это мой шанс. Божович дает мне жилетку и говорит: «Завтра играешь в составе».

У «Спартака» тогда блистал Алекс. Я с отцом созвонился: «Я ему шансов не дам. Он пожалеет, что вышел на поле».

Тогда и «Спорт-Экспресс» мне высокую оценку поставил. Я свой первый гол забил. Мы 3:1 выиграли. Я Алекса тогда сожрал по всем статьям.

Тогда я завоевал место в старте и топовый сезон провел», – рассказал бывший хавбек сборной России, выступающий сейчас за «Родину Медиа ».