12

«Стоишь, думаешь, как бы из КАМАЗа не харкнули». Тарасов о покупке кабриолета за 10 миллионов рублей

Дмитрий Тарасов рассказал, как купил кабриолет за 10 миллионов.

«У меня была дурная мечта – взять кабриолет. Я бредил этой херней. Но когда взял, через полгода понял, что в Москве кабриолет – это на три месяца максимум. Это сейчас нам с летом повезло, а тогда, наверное, оно было 2 месяца, и снег еще в июне лежал.

И я думал: «Когда же моя малышка за 10 миллионов выйдет покататься?» Это была SL AMG 63. На тот период она стоила 9-10 миллионов рублей. 

Я дождался лета, выехал, наглотался пыли. Тебе звонят, что-то говорят, ты не слышишь: «Сейчас подожди, крышу закрою, а то не слышу». В пробке стоишь и думаешь, как бы на тебя из КАМАЗа не харкнули. 

Еще была жара, мне башку напекло. Я еду в ####, закрыл крышу, как дал кондиционер. Я продал ее после первого лета. 

Это самая ненужная, ужасная покупка – баловство. Но я не жалею», – сказал экс-игрок «Локомотива» и президент «Родины Медиа».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «За деньги»
logoЛокомотив
logoДмитрий Тарасов
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасов о няне для детей: «Пригласили филиппинку, она приехала: «Hello Boss». Я сразу: «Берем! Называй меня боссом постянно. Стопы массируете?»
37вчера, 18:37
Тарасов о 12-летнем фанате: «Малой подходит сфотографироваться, спрашиваю: «Ты знаешь, где я играл?» Он отвечает: «Конечно! В «Родине Медиа»
2511 сентября, 14:18
Тарасов о священнике в «Локо»: «Иностранцы сидят, а он с кадило ходит, ###### их святой водой. А Палыч: «Сидите! Всем поможет»
2818 августа, 10:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сибскана: «Сейчас самый сильный «Амкал»
сегодня, 14:02
«Ко мне с предложением вышло уже 3 команды». Биря о закончившемся контракте с «Титаном»
сегодня, 12:00
20 тысяч билетов продано на финал 2Drots – «Амкал» в Кубке Лиги на «Газпром Арене»
сегодня, 10:47
«Динамо» сыграет с «Амкалом» или 2Drots на «ВТБ Арене» 17 ноября
4сегодня, 08:40
Некит считает, что во всех бедах Крапа виноват «На Спорте»: «Не 2D привели Даню в ночную жизнь»
вчера, 19:31
Тарасов о няне для детей: «Пригласили филиппинку, она приехала: «Hello Boss». Я сразу: «Берем! Называй меня боссом постянно. Стопы массируете?»
37вчера, 18:37
Рэпер L’One: «Очень зовут на медиабаскет, но для меня важно, выдержу ли я. Все понимают: L’One равно баскетбол. Сесть в лужу будет неприятно»
9вчера, 17:37
15 тысяч билетов продано на финал Кубка Медиалиги на «Газпром Арене». На стадионе выступят ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS
3вчера, 15:46
Некит о заявлениях, что империя 2D рушится: «Об этом говорят либо ############, либо те, кто живет в иллюзиях»
вчера, 15:15
Дмитрий Черышев отказался возглавить сборную ФНЛ на матч с Медиалигой
2вчера, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасов о Божовиче: «В «Москве» игрокам сшили костюмы, все сидят красивые, прилизанные. Миодраг заходит: «## твою мать, я что, «МЮ» тренирую?» 
13сегодня, 15:48
Гендиректор «Динамо»: «Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном. У медиафутбола есть аудитория, проффутбол здесь недоработал»
24 ноября, 11:05
Сборная МФЛ и ФНЛ могут провести товарищеский матч в декабре. В прошлом году сборная Медиалиги разгромно проиграла (0:4)
14 ноября, 10:14
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
325 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35