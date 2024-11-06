«Стоишь, думаешь, как бы из КАМАЗа не харкнули». Тарасов о покупке кабриолета за 10 миллионов рублей
«У меня была дурная мечта – взять кабриолет. Я бредил этой херней. Но когда взял, через полгода понял, что в Москве кабриолет – это на три месяца максимум. Это сейчас нам с летом повезло, а тогда, наверное, оно было 2 месяца, и снег еще в июне лежал.
И я думал: «Когда же моя малышка за 10 миллионов выйдет покататься?» Это была SL AMG 63. На тот период она стоила 9-10 миллионов рублей.
Я дождался лета, выехал, наглотался пыли. Тебе звонят, что-то говорят, ты не слышишь: «Сейчас подожди, крышу закрою, а то не слышу». В пробке стоишь и думаешь, как бы на тебя из КАМАЗа не харкнули.
Еще была жара, мне башку напекло. Я еду в ####, закрыл крышу, как дал кондиционер. Я продал ее после первого лета.
Это самая ненужная, ужасная покупка – баловство. Но я не жалею», – сказал экс-игрок «Локомотива» и президент «Родины Медиа».
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