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  • Тарасов о няне для детей: «Пригласили филиппинку, она приехала: «Hello Boss». Я сразу: «Берем! Называй меня боссом постянно. Стопы массируете?»
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Тарасов о няне для детей: «Пригласили филиппинку, она приехала: «Hello Boss». Я сразу: «Берем! Называй меня боссом постянно. Стопы массируете?»

Дмитрий Тарасов рассказал о сложностях при выборе няни для детей.

– Они прямо в глаза говорят: «Я приехала зарабатывать деньги». Отвечаю: «Супер. О какой сумме речь?» На последнем собеседовании няня заявила, что готова работать без выходных, жить у нас 30-31 день в месяц. У нее семья в другом городе, она готова зарабатывать и отдаваться работе.

Нам понравилось. Она попросила шесть тысяч рублей в день. Но мы не сторонники того, чтобы она работала без выходных. Мы тоже любим проводить время с детьми, а не так, что отдали детей: «Все, сиди с ними 30 дней».

В сумме зарплата 200-220 тысяч. Надбавка еще за то, что она готова заниматься уборкой, стиркой и так далее. Хотя я понимаю, что успеть все нереально. Тем более когда детей четверо.

– Есть миф, что лучшие няни – филиппинки…

– Мы пробовали. Это круто, но, на мой взгляд, ее надо приглашать с самого рождения ребенка. Они говорят только на английском. У подруги Насти агентство, она нам посоветовала самую лучшую филиппинку. Она и няня, и массажистка (смеется).

Она приехала: «Hello Boss». Я сразу: «Берем! Мне нравится, называй меня боссом постоянно. Стопы массируете?» Она: «Yes, of course». Филиппинки – это классно, но они должны быть с рождения. Детишки уже начали говорить, Милана ко мне подходит: «Я не понимаю, что она от меня хочет». Няня спрашивает на английском: «Хочешь кушать?» А ребенок не понимает, – рассказал бывший хавбек сборной России, выступающий сейчас за «Родину Медиа».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «За деньги»
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