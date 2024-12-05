Виталий Дьяков: «Сборная России не накидала бы 11 голов команде Медиалиги»
Виталий Дьяков высказался о потенциальном матче сборной России с командой Медиалиги.
– Вы представляете матч сборной России и сборной Медиалиги? Это реально?
– Это реально, но я не знаю, зачем. Да, если сравнивать матч с Брунеем, то команде Медиалиги столько бы не накидали, но плюс-минус был бы крупный счет. Хотя в плане популяризации Медиалиги это сто процентов – к ней было бы приковано очень большое внимание, – сказал главный тренер «БроукБойз».
Напомним, 15 ноября сборная России одержала крупнейшую победу в истории, обыграв сборную Брунея (11:0).
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Metaratings
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