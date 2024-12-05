4

Виталий Дьяков: «Сборная России не накидала бы 11 голов команде Медиалиги»

Виталий Дьяков высказался о потенциальном матче сборной России с командой Медиалиги.

– Вы представляете матч сборной России и сборной Медиалиги? Это реально?

– Это реально, но я не знаю, зачем. Да, если сравнивать матч с Брунеем, то команде Медиалиги столько бы не накидали, но плюс-минус был бы крупный счет. Хотя в плане популяризации Медиалиги это сто процентов – к ней было бы приковано очень большое внимание, – сказал главный тренер «БроукБойз».

Напомним, 15 ноября сборная России одержала крупнейшую победу в истории, обыграв сборную Брунея (11:0).

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Metaratings
logoСборная России по футболу
Сборная Медиалиги
logoсборная Брунея
logoWinline Медиалига
logoВиталий Дьяков
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов против матча сборных России и Медиалиги: «Булщит. Они не должны даже упоминаться в одном предложении»
723 декабря, 12:18
«Приехали люди ниже ростом сидячей собаки. Не хочется обзывать, но так и есть». Кузнецов о соперниках сборной России
8625 ноября, 13:45
Фил Воронин о матче сборных России и МФЛ: «Нет смысла вызывать футболистов на матч, который ни на что не влияет. Игра с Брунеем идет в зачет ФИФА, а с Медиалигой – просто развлечение»
623 ноября, 12:59
Андрей Мостовой о матче с Брунеем: «Лучше, чем вообще ничего, надо собираться и для людей. С Медиалигой сборная не должна играть»
423 ноября, 08:15
Карпин против матча с Медиалигой: «Соберите лучших игроков РПЛ и делайте шоу, но сборная должна играть со сборными»
622 ноября, 08:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Inform примет участие в казахстанской медиалиге в январе
25 минут назад
Дьяков о Дзюбе в Медиалиге: «Ему будет не совсем интересно. Пока есть силы, надо играть в РПЛ»
2сегодня, 14:55
Форзарезор: «Стиль рассказывает, что «Амкалу» должно быть стыдно за победу в Кубке Лиги. Вообще не стыдно, ни секунды»
сегодня, 13:01
Никита Сухоносов вернулся в «Родину Медиа» после аренды в Lit Energy
сегодня, 11:09
Капитан «Родины Медиа» Мура выступит на бойцовском турнире медиафутболистов
сегодня, 09:53
Табрик – игрок Lotus
вчера, 19:22
Игрок «Чертаново Медиа» Шония вызвал на бой форварда «Броуков» Сохиева
вчера, 19:06
Джуси и Гамид покинули СКА
вчера, 17:40
Владимир Щербак – новый главный тренер ФК «10»
1вчера, 15:15
Лысов отказал 2Drots ради ФК «10»: «Дня 3-4 думал»
вчера, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
2вчера, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»
28 ноября, 09:01
Тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березуцкого в азербайджанском «Сабахе»
27 ноября, 18:05
Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»
27 ноября, 14:55
Форвард «Амкала» Пича: «Все больше людей хотят попасть в медиафутбол, показать себя. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости»
325 ноября, 13:08
Дмитрий Кузнецов: «Во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей»
1224 ноября, 18:53
Кудряшов хочет создать собственную команду в МФЛ. Спортдир FN Шишков заявил, что она будет не из России
222 ноября, 17:55
Карпин против матча с Медиалигой: «Соберите лучших игроков РПЛ и делайте шоу, но сборная должна играть со сборными»
622 ноября, 08:38
Николай Осипов: «На 2025 год планируется концепция, которая позволит сборной России и Медиалиге сделать праздник для российских болельщиков»
621 ноября, 12:27