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Андрей Мостовой о матче с Брунеем: «Лучше, чем вообще ничего, надо собираться и для людей. С Медиалигой сборная не должна играть»

Андрей Мостовой объяснил, зачем сборной России был нужен матч с Брунеем.

– Всю осень, когда то срывался матч с Пакистаном, то выяснялось, что Бруней привезет не основной состав, многие критиковали РФС за то, что организовывает матчи с такими слабыми соперниками. Вы все-таки за то, чтобы соглашаться на любой вариант игры с национальными сборными, даже такими слабыми? Или искать иные форматы – например, матчи с командами из Медиалиги?

– Ну с Брунеем матч... Конечно, хочется играть с более сильными соперниками. Но все равно Бруней – это лучше, чем ничего.

По Медиалиге я уже отвечал. На мой взгляд, сборная не должна играть с Медиалигой.

– То есть цепляться надо за любую возможность сыграть с национальной командой, даже если это уровень Брунея?

– Лучше, чем вообще ничего. Конечно, собираться сборной все равно нужно. И для болельщиков это нужно. Надо собираться и для людей – показать, что сборная все равно есть.

И мне кажется, каждому игроку все равно приятно приезжать в сборную, зная, что ты среди лучших, – сказал футболист «Зенита» и сборной России.

Напомним, Россия обыграла Бруней в товарищеском матче со счетом 11:0.

Опубликовано: Sports
Источник: «Известия»
logoАндрей Мостовой
товарищеские матчи (сборные)
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