Карпин против матча с Медиалигой: «Соберите лучших игроков РПЛ и делайте шоу, но сборная должна играть со сборными»
– Если соперника не нашли, как в октябре, не лучше ли сыграть с клубом?
– Если соперника не нашли, то и собираться не надо. В октябре мы собрались, потому что думали, что будет игра с Пакистаном. Раз уж этого матча не было, то решили провести открытую тренировку. Она прошла великолепно, все были счастливы.
– Со сборной Медиалиги такая же история?
— Да, то же самое, что и клубы. Зачем нашей сборной собираться, чтобы сыграть с клубами или Медиалигой?
– Чтобы сделать шоу для болельщиков.
– Ребят, давайте соберем сборную клубов России и сыграем с Медиалигой – прекрасное будет шоу. В НХЛ, в НБА играют Матчи всех звезд, создают шоу, дурачатся, счет 145 на 155 очков – пожалуйста.
Если есть возможность сыграть с любой сборной и это идет в зачет рейтинга ФИФА, то зачем нам создавать шоу? Чтобы собрать деньги? Пусть «Рейтинг Букмекеров» определит по своим оценкам лучших игроков клубов РПЛ, создайте из них сборную и делайте шоу – ради бога. Никто этого не запрещает. Я за. Зарабатывайте. Но официальная сборная России должна играть против других сборных, – сказал главный тренер сборной России.
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