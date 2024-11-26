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Александр Черников: «Надоели вопросы про Медиалигу, всегда про нее спрашивают»

Александр Черников высказался о Winline Медиалиге.

– Какой вопрос от журналистов вам больше всего надоел?

– Про оценку сборной. «Как вы оцениваете эту сборную? Не считаете ли ее слабой?» И второй вопрос – про Медиалигу. Сколько раз я не давал интервью, всегда про нее спрашивают, – сказал полузащитник «Краснодара».

Александр Мостовой против медийных команд в Кубке России: «Заявляйтесь во Вторую лигу. По 20 часов в автобусе – попадете в этот график, тогда и посмотрим!»

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoКраснодар
logoАлександр Черников
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
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