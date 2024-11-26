Александр Черников: «Надоели вопросы про Медиалигу, всегда про нее спрашивают»
Александр Черников высказался о Winline Медиалиге.
– Какой вопрос от журналистов вам больше всего надоел?
– Про оценку сборной. «Как вы оцениваете эту сборную? Не считаете ли ее слабой?» И второй вопрос – про Медиалигу. Сколько раз я не давал интервью, всегда про нее спрашивают, – сказал полузащитник «Краснодара».
Александр Мостовой против медийных команд в Кубке России: «Заявляйтесь во Вторую лигу. По 20 часов в автобусе – попадете в этот график, тогда и посмотрим!»
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
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