Черников о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Допустим, игрок живет на базе, на такси не тратится, не делает брендовых покупок. В таком случае почему нет?»

Александр Черников ответил, может ли футболисту хватит 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее вратарь «Зенита » высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».

– Жирков, Глушаков рассказывали, что тратят в среднем миллион рублей в месяц. Латышонок же сказал, что может прожить и на 30 тысяч. Верите?

– Я прекрасно его понимаю.

Допустим, игрок живет на базе, там спит, ест и тренируется; у него есть машина – он на такси не тратится; не делает каких-то брендовых покупок. В таком случае почему нет?

В такой ситуации 30 тысяч ему хватает. Но каждый живет по-своему, – сказал полузащитник «Краснодара » Александр Черников .