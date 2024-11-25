Черников о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Допустим, игрок живет на базе, на такси не тратится, не делает брендовых покупок. В таком случае почему нет?»
Александр Черников ответил, может ли футболисту хватит 30 тысяч рублей в месяц.
Ранее вратарь «Зенита» высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».
– Жирков, Глушаков рассказывали, что тратят в среднем миллион рублей в месяц. Латышонок же сказал, что может прожить и на 30 тысяч. Верите?
– Я прекрасно его понимаю.
Допустим, игрок живет на базе, там спит, ест и тренируется; у него есть машина – он на такси не тратится; не делает каких-то брендовых покупок. В таком случае почему нет?
В такой ситуации 30 тысяч ему хватает. Но каждый живет по-своему, – сказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости