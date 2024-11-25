Александр Черников: «Иностранцы – большие провокаторы, особенно латиноамериканцы – вспыльчивые и агрессивные. Меня это не бесит, сам иногда провоцирую»

Александр Черников рассказал о своем отношении к провокациям на поле.

– Что вас больше всего бесит в футболе? Может быть, кто-то на поле часто задирает и провоцирует?

– Провокация – это часть игры, я и сам иногда провоцирую. Это тонкости и хитрости, которые меня не бесят.

– Кто самый главный провокатор в РПЛ?

– Не помню, что это был за матч, но я с кем-то из иностранцев словесно цеплялся. Вообще, иностранные игроки – большие провокаторы, особенно латиноамериканцы – они вспыльчивые, агрессивные. Это даже на тренировках заметно, – сказал полузащитник «Краснодара ».