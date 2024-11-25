Мостовой против медийных команд в Кубке России: «Заявляйтесь во Вторую лигу. По 20 часов в автобусе – попадете в этот график, тогда и посмотрим!»
С прошлого сезона в Фонбет Кубке России выступают три медиафутбольных клуба.
«Все понимаю, конечно, но я против! Против того, чтобы команды Медиалиги играли в Кубке России. Ребята, это профессиональный футбол, не надо смешивать его с медийным. И так уже допустили, молодцы, да, на стадии второго дивизиона они там проходят.
Там же играют ребята, которые были во вторых или первых лигах. Так заявляйтесь во вторую-третью лигу и играйте, вот тогда да, никаких проблем. Ездите, переезжайте, путешествуйте. Переезды эти сумасшедшие, когда ребята по 20 часов в автобусах. Вот попадете в этот график – тогда посмотрим!
У нас вообще одно время пляжный футбол смешивали с настоящим. Я так смеялся, ужас вообще! Еще в пример ставили, а я говорю: «Вы что, с ума совсем сошли?»
А тут ребят допустили в Кубок России, они играют, ну, вылетают, как и все остальные команды Второй лиги. По факту это команды Второй лиги, там все ребята играющие, которые прошли какой-то путь. Но я считаю, что количество медийных команд в Кубке увеличивать не нужно.
В чем смысл-то? Нам говорят, что команды разваливаются, денег нет у ребят. А что тогда делать тем, кто в статусе профессионалов из второй-третьей лиги? Им как быть?» – сказал бывший полузащитник сборной России.
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