Босс Media Basket Кострубов: «Ice Cube увидел, где играет Бон Коллектор, написал ему: «Расскажи, что это такое?» Если о нас говорят, значит мы все делаем правильно»

Филипп Кострубов рассказал о финале Лига Ставок Media Basket.

Кострубов – президент Лига Ставок Media Basket .

– Этот финал – это главный матч баскетбола в этом году.

– А вы думаете, что может быть лучше? Мне кажется нет. По наполненности, перформансам, звуку, видео, визуальному оформлению, количеству людей. Ни один матч в этом году, ни один баскетбольный турнир не может с нами сравниться. Мы хотим о себе громко заявить, мы это сделали.

Мы показали, что баскетбол любят, на него ходят, его смотрят. Нам хотелось бы сделать какой-то проект вместе с Единой лигой ВТБ – совместить два классных продукта и показать людям, что это может быть классный симбиоз, вместе существовать и привлекать еще большее аудитории.

– То есть пойти по пути профессионализма?

– Нет, ни в коем случае. Мы никогда не изменим себе. Я говорил и буду говорить: на данный момент мы – единственные представители действительно медиаспорта на рынке, потому что у нас действительно играют медиа. Где вы еще увидите Саню Текилу [музыкант, президент команда «Родина Медиа»], бьющегося по 10 минут в каждом матче и тянущего свою команду и игру 1 на 1 с Гуди [музыкант, президент GOATS]? При этом у нас есть Тимофей Мозгов, Бон Коллектор – легенды баскетбола, которые имеют невероятные регалии, заслуги и многомиллионные просмотры в соцсетях.

Как сказал победитель четвертого сезона Аш, когда Ice Cube увидел, где играет Бон Коллектор, он ему написал: «Это что за дичь, братан? Это где? Расскажи, что это такое?» Если о нас говорят такие люди, значит мы все делаем правильно и будем делать еще больше, и качественнее, – рассказал Кострубов в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.