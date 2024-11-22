Мозгов, Седокова, Кириленко и Элджей. Как же много звезд в Media Basket!

Собрали всех.

В субботу на «ЦСКА Арене» пройдут решающие матчи четвертого сезона Лига Ставок Media Basket. В 1/2 финала звезды ютуба Hoops (6,2 млн подписчиков) сразятся с Rocket Team Тимофея Мозгова, а Auf с Bone Collector сыграют против Alikson Анны Седоковой.

Помимо крутого баскетбола и классной атмосферы Media Basket прекрасен наличием звезд: от селеб шоу-бизнеса до крутых спортсменов. Они либо сами выходят на паркет, либо тренируют, либо руководят командами.

Мы собрали всех звезд, залетевших в четвертый сезон.

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Тимофей Мозгов. Чемпион НБА в составе «Кливленда» ярко ворвался в медийный баскетбол в составе Rocket Team и стал одним из лучших игроков лиги.

Андрей Кириленко. Бывшая звезда «Юты» и президент РФБ тренирует команду Dawgs. С Кириленко они дошли до 1/4 финала.

Азамат Мусагалиев. «Десятка» от Medium Quality захватывает спорт: ворвались в футбол, хоккей, а теперь и в баскетбол. Босс клуба старается посещать матчи всех своих команд.

Obladaet. Рэпер создал Players Club и ворвался в Media Basket во втором сезоне. Один из тех президентов, которые не стесняются выходить на паркет.

Текила. «Родина Медиа» рэпера Текилы – первый чемпион в истории Media Basket. В медиафутболе Текила уже давно не играет, а в медиабаскете часто выходит на площадку – и получается неплохо. Например, он вывел «РМ» в четвертьфинал 4-го сезона, переиграв в овертайме 1 на 1 своего коллегу Гуди.

Сергей Мезенцев. Шоумен стал чемпионом 3-го сезона с Sayonara Boys, но практически не играл. В 4-м сезоне перебрался в Dawgs к Андрею Кириленко.

Анна Седокова. Представляет Alikson Team, за которую играет ее бывший муж Яннис Тима. Сама не играет, но активно поддерживает команду с трибуны.

Гуди. Босс «Козлов» привел команду к чемпионству во 2-м сезоне. Постоянно выходит на паркет, рубится 1 на 1 в буллитах, считает, что он лучший из медийных игроков.

MAYOT. Рэпера можно встретить на трибунах Media Basket – он посещает медийный баскетбол еще с третьего сезона: «Ни за кого не болею, больше за процесс, за игру».

Вагабонд . Олег – звезда футбольного 2Drots. Когда у «самураев» появилась баскетбольная команда, Вага вовлекся в нее сильнее остальных: посвящал все время тренировкам и регулярно играл. 2Drots пропускают четвертый сезон, но Вагабонд уже не может без Media Basket – парень присоединился к Rocket Team.

Bone Collector. Суперзвезда стритбола из Америки. На него подписаны многие звезды, например, Drake. Один из сильнейших баскетболистов Media Basket, вывел Auf в полуфинал.

Яннис Тимма. Латвийский баскетболист, еще один статусный профи – когда-то Яннис считался одним из лучших молодых игроков Единой лиги ВТБ. Играет в Alikson Team – команде его бывшей жены Анны Седоковой.

Элджей. Команда рэпера Sayonara Boys с первого сезона в Media Basket. Элджей поддерживает команду с трибуны. В 3-м сезоне стали чемпионами.

Сергей Горох. Комик – одна из главных медийных звезд БК «10». До старта сезона провел с командой всего несколько тренировок, но уже в первой игре набрал очки.

Виктор Щетков . Еще один комик и звезда БК «10». После первого тура претендовал на звание лучшего медиа игрока. Но из-за травмы пропустил вторую часть сезона.

НЕДРЫ. Популярный рэпер Иван Ворошилов залетел в Media Basket еще в первом сезоне – играл за Basement. В 3-м сезоне вернулся в составе Underground Biznes. Сейчас продолжает поддерживать команду, но больше с трибуны.

Карандаш. Рэпер Карандаш в Rocket Team практически с момента появления команды. Регулярно играет (особенно много в первых сезонах), а еще привел в лигу своего друга – Тимофея Мозгова.

Кристина Си. Фанатка медиабаскетбола. Несколько раз выступала как музыкальный гость, регулярно заглядывает на матчи в качестве зрителя.

Словетский. Культовый рэпер залетел в четвертый сезон вместе со своей командой Blatosphera. Президент может и сам сыграть.

Чипинкос. Рэпер поиграл за «БроукБойз» в медиафутболе. В Media Basket ворвался в составе «Козлов» своего коллеги Гуди. Играет не так часто, но ярко.

ЮрКисс. Юрий Киселев – босс Rocket Team (под этим брендом выступают футбольная, баскетбольная и хоккейная команды). Сам не играет, но регулярно появляется на матчах.

Как думаете, кто еще из суперзвезд может залететь в Media Basket?

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Фото: телеграм-канал Лига Ставок Media Basket