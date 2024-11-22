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Мозгов, Седокова, Кириленко и Элджей. Как же много звезд в Media Basket!

Собрали всех.

В субботу на «ЦСКА Арене» пройдут решающие матчи четвертого сезона Лига Ставок Media Basket. В 1/2 финала звезды ютуба Hoops (6,2 млн подписчиков) сразятся с Rocket Team Тимофея Мозгова, а Auf с Bone Collector сыграют против Alikson Анны Седоковой. 

Помимо крутого баскетбола и классной атмосферы Media Basket прекрасен наличием звезд: от селеб шоу-бизнеса до крутых спортсменов. Они либо сами выходят на паркет, либо тренируют, либо руководят командами. 

Мы собрали всех звезд, залетевших в четвертый сезон.

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Тимофей Мозгов. Чемпион НБА в составе «Кливленда» ярко ворвался в медийный баскетбол в составе Rocket Team и стал одним из лучших игроков лиги. 

Андрей Кириленко. Бывшая звезда «Юты» и президент РФБ тренирует команду Dawgs. С Кириленко они дошли до 1/4 финала.

Азамат Мусагалиев. «Десятка» от Medium Quality захватывает спорт: ворвались в футбол, хоккей, а теперь и в баскетбол. Босс клуба старается посещать матчи всех своих команд.

Obladaet. Рэпер создал Players Club и ворвался в Media Basket во втором сезоне. Один из тех президентов, которые не стесняются выходить на паркет.

Текила. «Родина Медиа» рэпера Текилы – первый чемпион в истории Media Basket. В медиафутболе Текила уже давно не играет, а в медиабаскете часто выходит на площадку – и получается неплохо. Например, он вывел «РМ» в четвертьфинал 4-го сезона, переиграв в овертайме 1 на 1 своего коллегу Гуди.

Сергей Мезенцев. Шоумен стал чемпионом 3-го сезона с Sayonara Boys, но практически не играл. В 4-м сезоне перебрался в Dawgs к Андрею Кириленко.

Анна Седокова. Представляет Alikson Team, за которую играет ее бывший муж Яннис Тима. Сама не играет, но активно поддерживает команду с трибуны.

Гуди. Босс «Козлов» привел команду к чемпионству во 2-м сезоне. Постоянно выходит на паркет, рубится 1 на 1 в буллитах, считает, что он лучший из медийных игроков.

MAYOT. Рэпера можно встретить на трибунах Media Basket – он посещает медийный баскетбол еще с третьего сезона: «Ни за кого не болею, больше за процесс, за игру».

Вагабонд. Олег – звезда футбольного 2Drots. Когда у «самураев» появилась баскетбольная команда, Вага вовлекся в нее сильнее остальных: посвящал все время тренировкам и регулярно играл. 2Drots пропускают четвертый сезон, но Вагабонд уже не может без Media Basket – парень присоединился к Rocket Team.

Bone Collector. Суперзвезда стритбола из Америки. На него подписаны многие звезды, например, Drake. Один из сильнейших баскетболистов Media Basket, вывел Auf в полуфинал.

Яннис Тимма. Латвийский баскетболист, еще один статусный профи – когда-то Яннис считался одним из лучших молодых игроков Единой лиги ВТБ. Играет в Alikson Team – команде его бывшей жены Анны Седоковой.

Элджей. Команда рэпера Sayonara Boys с первого сезона в Media Basket. Элджей поддерживает команду с трибуны. В 3-м сезоне стали чемпионами. 

Сергей Горох. Комик – одна из главных медийных звезд БК «10». До старта сезона провел с командой всего несколько тренировок, но уже в первой игре набрал очки.

Виктор Щетков. Еще один комик и звезда БК «10». После первого тура претендовал на звание лучшего медиа игрока. Но из-за травмы пропустил вторую часть сезона.

НЕДРЫ. Популярный рэпер Иван Ворошилов залетел в Media Basket еще в первом сезоне – играл за Basement. В 3-м сезоне вернулся в составе Underground Biznes. Сейчас продолжает поддерживать команду, но больше с трибуны.

Карандаш. Рэпер Карандаш в Rocket Team практически с момента появления команды. Регулярно играет (особенно много в первых сезонах), а еще привел в лигу своего друга – Тимофея Мозгова. 

Кристина Си. Фанатка медиабаскетбола. Несколько раз выступала как музыкальный гость, регулярно заглядывает на матчи в качестве зрителя.

Словетский. Культовый рэпер залетел в четвертый сезон вместе со своей командой Blatosphera. Президент может и сам сыграть.

Чипинкос. Рэпер поиграл за «БроукБойз» в медиафутболе. В Media Basket ворвался в составе «Козлов» своего коллеги Гуди. Играет не так часто, но ярко.

ЮрКисс. Юрий Киселев – босс Rocket Team (под этим брендом выступают футбольная, баскетбольная и хоккейная команды). Сам не играет, но регулярно появляется на матчах.

Как думаете, кто еще из суперзвезд может залететь в Media Basket?

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Фото: телеграм-канал Лига Ставок Media Basket

logo«T-Killah» Александр Тарасов
Dawgs (баскетбол)
logoАмин Чипинкос
Alikson (баскетбол)
logoАзамат Мусагалиев
Янис Тимма
AUF (баскетбол)
БК 10
logoТимофей Мозгов
AVG (баскетбол)
Blatosphera (баскетбол)
GOATS (баскетбол)
logoЛига Ставок Media Basket
logoЭлджей
Players Club (баскетбол)
Родина Медиа (баскетбол)
Медиабаскетбол
logoВагабонд
logo«Goody» Дмитрий Гусаков
Rocket Team (баскетбол)
logoАндрей Кириленко