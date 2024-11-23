Hoops сыграют с Rocket Team Мозгова, Auf – против Alikson Team Седоковой. Расписание финального дня Media Basket
Расписание полуфинала и финала Лига Ставок Media Basket.
Лига Ставок Media Basket, 1/2 финала
23 ноября, суббота
Hoops – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 17:15
Auf (команда Bone Collector – суперзвезды стритбола из Америки) – Alikson Team (команда Анны Седоковой) – 18:25
Финал
Hoops/Rocket Team – Auf/Alikson Team – 20:15
Матчи пройдут в Москве на «ЦСКА Арене».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
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