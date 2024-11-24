9 300 зрителей посетили финал Media Basket на «ЦСКА Арене». Только один матч сезона собрал больше зрителей в российском баскетболе

Финальный матч Media Basket – 2-й по посещаемости за год в российском баскетболе.

На «ЦСКА Арене » прошел финал Лига Ставок Media Basket , в котором Auf обыграли Hoops (61:53). Хедлайнером вечера стал российский рэп-исполнитель – Macan.

Организаторы турнира сообщили, что на игру пришли 9 300 зрителей. Только один матч сезона Единой Лиги ВТБ собрал больше (ЦСКА – «Зенит » посетили 10 366 зрителя).

Самым посещаемым матчем финальной серии Лиги ВТБ между ЦСКА и «Униксом » в сезоне-2023/24 стал четвертый матч их серии, на который пришел 8 341 человек.

Мозгов, Седокова, Кириленко и Элджей. Как же много звезд в Media Basket!