9 300 зрителей посетили финал Media Basket на «ЦСКА Арене». Только один матч сезона собрал больше зрителей в российском баскетболе
Финальный матч Media Basket – 2-й по посещаемости за год в российском баскетболе.
На «ЦСКА Арене» прошел финал Лига Ставок Media Basket, в котором Auf обыграли Hoops (61:53). Хедлайнером вечера стал российский рэп-исполнитель – Macan.
Организаторы турнира сообщили, что на игру пришли 9 300 зрителей. Только один матч сезона Единой Лиги ВТБ собрал больше (ЦСКА – «Зенит» посетили 10 366 зрителя).
Самым посещаемым матчем финальной серии Лиги ВТБ между ЦСКА и «Униксом» в сезоне-2023/24 стал четвертый матч их серии, на который пришел 8 341 человек.
Мозгов, Седокова, Кириленко и Элджей. Как же много звезд в Media Basket!
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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