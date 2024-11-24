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9 300 зрителей посетили финал Media Basket на «ЦСКА Арене». Только один матч сезона собрал больше зрителей в российском баскетболе

Финальный матч Media Basket – 2-й по посещаемости за год в российском баскетболе.

На «ЦСКА Арене» прошел финал Лига Ставок Media Basket, в котором Auf обыграли Hoops (61:53). Хедлайнером вечера стал российский рэп-исполнитель – Macan.

Организаторы турнира сообщили, что на игру пришли 9 300 зрителей. Только один матч сезона Единой Лиги ВТБ собрал больше (ЦСКА – «Зенит» посетили 10 366 зрителя).

Самым посещаемым матчем финальной серии Лиги ВТБ между ЦСКА и «Униксом» в сезоне-2023/24 стал четвертый матч их серии, на который пришел 8 341 человек.

Мозгов, Седокова, Кириленко и Элджей. Как же много звезд в Media Basket!

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЛига Ставок Media Basket
ЦСКА Арена
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