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Rocket Team Мозгова сыграет с Dawgs, Hoops – против «Родины Медиа». Расписание 1/2 финала Media Basket

Расписание полуфинала Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, полуфинал

17 ноября, воскресенье

Auf (команда Bone Collector – суперзвезды стритбола из Америки) – Players Club (команда Obladaet) – 17:15

Hoops – «Родина Медиа» (команда Текилы и Тарасова) – 18:45

AVG – Alikson Team (команда Анны Седоковой) – 20:00

Dawgs – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 21:00

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Лига Ставок Media Basket
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