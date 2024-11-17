Rocket Team Мозгова сыграет с Dawgs, Hoops – против «Родины Медиа». Расписание 1/2 финала Media Basket
Расписание полуфинала Лига Ставок Media Basket.
Лига Ставок Media Basket, полуфинал
17 ноября, воскресенье
Auf (команда Bone Collector – суперзвезды стритбола из Америки) – Players Club (команда Obladaet) – 17:15
Hoops – «Родина Медиа» (команда Текилы и Тарасова) – 18:45
AVG – Alikson Team (команда Анны Седоковой) – 20:00
Dawgs – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 21:00
Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Лига Ставок Media Basket
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