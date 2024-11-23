«Медиаспорт – это про «Амкал», 2Drots, «Родину Медиа». Это не про команды, которые с кучей денег создались и решили поиграть». Вагабонд об участии 2D в Media Basket
Вагабонд высказался об участии 2Drots в новом сезоне Лига Ставок Media Basket.
– Будут ли 2Drots участвовать в следующем сезоне Media Basket?
– Надеемся. Думаю, лига нас ждет всегда. Без 2Drots – это не медиаспорт. Медиаспорт – это про «Амкал», 2Drots, «Родину Медиа». Это не про команды, которые с кучей денег создались и решили поиграть. Это не медиаспорт, это просто игра бюджетов.
Надеемся, у нас получится вернуться. Женя с Никитой дали понять, что мне надо поактивнее работать с ютуб-каналом, – сказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
В 4-м сезоне Лига Ставок Media Basket Вагабонд выступает за Rocket Team, за которую играет Тимофей Мозгов.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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