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«Медиаспорт – это про «Амкал», 2Drots, «Родину Медиа». Это не про команды, которые с кучей денег создались и решили поиграть». Вагабонд об участии 2D в Media Basket

Вагабонд высказался об участии 2Drots в новом сезоне Лига Ставок Media Basket.

– Будут ли 2Drots участвовать в следующем сезоне Media Basket?

– Надеемся. Думаю, лига нас ждет всегда. Без 2Drots – это не медиаспорт. Медиаспорт – это про «Амкал», 2Drots, «Родину Медиа». Это не про команды, которые с кучей денег создались и решили поиграть. Это не медиаспорт, это просто игра бюджетов.

Надеемся, у нас получится вернуться. Женя с Никитой дали понять, что мне надо поактивнее работать с ютуб-каналом, – сказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

В 4-м сезоне Лига Ставок Media Basket Вагабонд выступает за Rocket Team, за которую играет Тимофей Мозгов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoНекит 2Drots
logoРодина Медиа
Медиабаскетбол
logoЛига Ставок Media Basket
logo2Drots
Rocket Team (баскетбол)
2Drots (баскетбол)
logoВагабонд
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