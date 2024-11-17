Дзюба поддержал получившего тяжелую травму игрока «Амкала» Костюкова: «Ты один из тех, кто вызывает у меня огромное уважение!»

Артем Дзюба поддержал футболиста «Амкала» Степана Костюкова.

«Динамо » и «Амкал » проводят шоу-матч Winline сквозь вселенные на «ВТБ Арене» (2:3, второй тайм).

На 15-й минуте Костюков получил тяжелую травму: он вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади.

После столкновения Степан не смог подняться на ноги и покинул поле на носилках. Позже появилась информация, что у него предварительно диагностирован открытый перелом.

«Желаю тебе скорейшего выздоровления! Береги себя. Все у тебя получится!

Напиши мне, как ты! Ты один из тех, кто вызывает у меня огромное уважение!» – сказал нападающий «Акрона» в видеообращении.

Открытый перелом игрока «Амкала» – жуть. Ногу раздавил вратарь «Динамо» всем весом