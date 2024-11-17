Воспитанник «Химок» Пичугин набрал 2+1 по «гол+пас» в матче с «Динамо». Он забил с игры и с пенальти, а также ассистировал Чужому

Максим Пичугин ярко проявил себя в матче против «Динамо».

«Динамо» и «Амкал » проводят шоу-матч Winline сквозь вселенные на «ВТБ Арене» (2:3, второй тайм).

Форвард «Амкала» Пича в этой игре забил два гола и ассистировал Чужому.

Первый свой гол в первом тайме 26-летний нападающий забил с пенальти, второй – в начале второй половины с игры.

Пичугин является воспитанником «Химок». На профессиональном уровне он, помимо родной команды, выступал за «Родину» и «Динамо» Брянск.

В медиафутболе форвард с 2023-го. С «Родиной Медиа » он выиграл Winline Медиалигу в том же году, а с «Амкалом» в 2024-м стал победителем Кубка Лиги.