  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Воспитанник «Химок» Пичугин набрал 2+1 по «гол+пас» в матче с «Динамо». Он забил с игры и с пенальти, а также ассистировал Чужому
0

Воспитанник «Химок» Пичугин набрал 2+1 по «гол+пас» в матче с «Динамо». Он забил с игры и с пенальти, а также ассистировал Чужому

Максим Пичугин ярко проявил себя в матче против «Динамо».

«Динамо» и «Амкал» проводят шоу-матч Winline сквозь вселенные на «ВТБ Арене» (2:3, второй тайм).

Форвард «Амкала» Пича в этой игре забил два гола и ассистировал Чужому.

Первый свой гол в первом тайме 26-летний нападающий забил с пенальти, второй – в начале второй половины с игры.

Пичугин является воспитанником «Химок». На профессиональном уровне он, помимо родной команды, выступал за «Родину» и «Динамо» Брянск.

В медиафутболе форвард с 2023-го. С «Родиной Медиа» он выиграл Winline Медиалигу в том же году, а с «Амкалом» в 2024-м стал победителем Кубка Лиги.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче – 2:3. Макаров и Гладышев забили у бело-голубых, у Пичи дубль и ассист на Чужого
696 минут назад
Лещук об игре с «Амкалом»: «Мы не артисты. Футбол есть, но все, что вокруг… Дарт Вейдер ходит, Деревянко, Медведева»
734 минуты назад
Открытый перелом игрока «Амкала» – жуть. Ногу раздавил вратарь «Динамо» всем весом
545 минут назад
«Динамо» возьмет на себя лечение Костюкова. У форварда «Амкала» открытый перелом
655 минут назад
Открытый перелом предварительно диагностирован у игрока «Амкала» Костюкова. Он столкнулся с вратарем «Динамо» Кудравцом
26сегодня, 15:01Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче – 2:3. Макаров и Гладышев забили у бело-голубых, у Пичи дубль и ассист на Чужого
696 минут назад
Дзюба поддержал получившего тяжелую травму игрока «Амкала» Костюкова: «Ты один из тех, кто вызывает у меня огромное уважение!»
210 минут назад
«Динамо» возьмет на себя лечение Костюкова. У форварда «Амкала» открытый перелом
655 минут назад
Открытый перелом предварительно диагностирован у игрока «Амкала» Костюкова. Он столкнулся с вратарем «Динамо» Кудравцом
26сегодня, 15:01Фото
«Если счет будет 4:4, это будет отлично для всех». Личка о матче с «Амкалом»
3сегодня, 11:00
Мусагалиев о главном тренере ФК «10»: «Остался один кандидат. Ждем его ответ на наше финальное предложение»
сегодня, 09:59
Антон Михашенок: «Егоров предложил работать спортивным директором «Броуков»
вчера, 17:42
Дмитрий Егоров: «Алишер стоит 7 миллионов рублей плюс столько же бонусов» 
вчера, 12:15
Алтун покинул «Титан»
вчера, 08:59
Рахимов оштрафован на 80% от части зарплаты. Хавбек «Броуков» без разрешения уехал в Сочи на ЛФЛ и отказался играть в Норильске
15 ноября, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
Лещук об игре с «Амкалом»: «Мы не артисты. Футбол есть, но все, что вокруг… Дарт Вейдер ходит, Деревянко, Медведева»
734 минуты назад
В матче «Динамо» – «Амкал» будет неограниченное количество замен. В случае ничьи – серия буллитов
сегодня, 13:13
На матч «Динамо» – «Амкал» реализовано около 20 000 билетов
2сегодня, 11:51
Rocket Team Мозгова сыграет с Dawgs, Hoops – против «Родины Медиа». Расписание 1/2 финала Media Basket
сегодня, 08:36
«Родина Медиа» выбила GOATS, Underground Bizne$ проиграли Players Club. Результаты плей-ин Лига Ставок Media Basket
вчера, 19:48
Президент Медиалиги Осипов о встрече «Амкала» с бело-голубыми: «Cледующий матч мы проведем между «Динамо» и звездами медиафутбола. Шансы на победу у нас точно увеличатся»
1вчера, 19:19
ФК «10» проиграл в товарищеском матче брестсткому «Динамо». На матче присутствовало 4 тысячи зрителей
2вчера, 18:20
Денис Давыдов: «Хотелось бы посмотреть на сборную России против Медиалиги. Там уровень выше, чем у Брунея, думаю»
7вчера, 16:29
Прокоп может отправиться с профессиональной «Родиной» на зимние сборы
3вчера, 14:54
Овечкин дал совет Деревянко, как забить гол «Амкалу» за «Динамо»: «Это проще простого – как одной левой»
9вчера, 13:42