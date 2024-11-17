«Динамо» возьмет на себя лечение Костюкова. У форварда «Амкала» открытый перелом

«Динамо» окажет поддержку нападающему «Амкала» Степану Костюкову.

25-летний форвард получил тяжелую травму в шоу-матче Winline сквозь вселенные между «Динамо» и «Амкалом » (2:2, перерыв).

На 15-й минуте Костюков вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади.

После столкновения Степан не смог подняться на ноги и покинул поле на носилках. Позже появилась информация , что у него предварительно диагностирован открытый перелом.

«Степа Костюков получил серьезную травму в эпизоде у наших ворот. «Динамо » возьмет на себя лечение и окажет необходимую помощь.

Желаем игроку «Амкала» сил и скорейшего восстановления 🙏», – говорится в сообщении бело-голубых.