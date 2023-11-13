«Одно из самых ярких воспоминаний лета 2022. Они много разговаривали. Верили, что могут соперничать с нами на равных». Смолов о матче против «Амкала»

Федор Смолов высказался о товарищеском матче «Динамо» – «Амкал».

«Динамо» разгромило «Амкал» в товарищеском матче (5:0) летом 2022 года.

«Как я вспоминаю матч с «Амкалом»? Как одно из самых ярких воспоминаний того лета.

Ну да, там были те, кто много разговаривал. Это не сама проблема. Проблема в том, что они говорили. Создалось впечатление, что ребята верили, что они могут соперничать на равных с нами. Могут соперничать не только с точки зрения результата, но и единоборств, борьбы и жесткости.

Еще и формулировки. Я не понимаю, как можно ругаться матом с людьми, которых ты не хорошо знаешь. Я так понимаю, что это нормальная практика для медиафутбола. Я не сомневаюсь, что есть джентельмены, но просто с такой подачей это было», – сказал Смолов.