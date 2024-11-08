Дмитрий Жилинский назначен главным судьей финала Кубка Лиги «Амкал» – 2Drots
Дмитрий Жилинский назначен главным судьей финала Winline Кубка Лиги.
«По моей безопасной информации Дмитрий Жилинский назначен главным арбитром финала!!!» – написал директор по безопасности Winline Медиалиги Дэн Безопасность.
Напомним, главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов был удален во время матча 8-го тура Winline Кубка Медиалиги против «Титана» (2:1) за оскорбления арбитра Дмитрия Жилинского. Кузнецов был дисквалифицирован на один матч.
«Амкал» сыграет с 2Drots в финале Winline Кубка Медиалиги 9 ноября на «Газпром Арене». 2Drots отправились в Санкт-Петербург за пять дней до финала, чтобы провести там подготовку.
2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дэна Безопасность
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