Дмитрий Жилинский назначен главным судьей финала Кубка Лиги «Амкал» – 2Drots

Дмитрий Жилинский назначен главным судьей финала Winline Кубка Лиги.

«По моей безопасной информации Дмитрий Жилинский назначен главным арбитром финала!!!» – написал директор по безопасности Winline Медиалиги Дэн Безопасность.

Напомним, главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов был удален во время матча 8-го тура Winline Кубка Медиалиги против «Титана» (2:1) за оскорбления арбитра Дмитрия Жилинского. Кузнецов был дисквалифицирован на один матч.

«Амкал» сыграет с 2Drots в финале Winline Кубка Медиалиги 9 ноября на «Газпром Арене». 2Drots отправились в Санкт-Петербург за пять дней до финала, чтобы провести там подготовку.

2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»