Сколько «Амкал» или 2Drots заработают за победу в Кубке Лиги?

Считаем деньги.

9 ноября «Амкал» и 2Drots сыграют в финале Winline Кубка Медиалиги. Как обычно, один из главных вопросов – сколько они заработают?

Мы подсчитали как менялись гонорары за победу в Winline Медиалиге и выяснили, что получит победитель Кубка.

Главное о призовых: вырос вдвое за пять сезонов (с 5 млн до 10), «Родина Медиа» чуть не поставила выигрыш на победу «Реала»

Сначала разберемся – сколько обычно платят за победу в Медиалиге.

● Турнир сразу стартовал с солидных призовых. В первом сезоне не было «Амкала», большие стадионы подключились только с полуфинала, однако чемпион получил 5 миллионов рублей . Приз забрали 2Drots: в финале на «ВТБ Арене» «самураи» вынесли Basement.

Миллион 2Drots раздали на благотворительность, а остальное распределили между игроками и тренерском штабом. По 200 тысяч получили лидеры – Кутуз (лучший бомбардир), Эд (капитан), Манна, Слон, Сычев, Фартуна. Тренерам – Дмитрию Кузнецову и Альберту Осколкову – досталось по 150 тысяч. Меньше всего – по 30 тысяч – унесли медийные запасные: Белка, Мбэйп, Карен, Хул и Аржан.

● Во втором сезоне Медиалиги призовые составили 7,5 млн . Их снова забрали 2Drots – в финале в Краснодаре они обыграли «Родину Медиа» (1:1; П 3:1).

● В третьем сезоне мы увидели повтор финала – опять «РМ» и 2Drots. Только на этот раз матч прошел в «Лужниках», победила команда Тарасовых – 3:1.

Команда забрала 5 млн рублей – на 2,5 меньше, чем в прошлом сезоне. Однако призовой фонд всего турнира не уменьшился – просто часть денег лига распределила между всеми командами, в зависимости от их медийной активности.

«Родина Медиа» едва не поставила призовые на ближайший матч «Реала».

«Я в качестве шутки написал об этом в группу, – рассказывал президент клуба Текила. – Не ожидал, что вся команда меня поддержит! Это шутка, которая переросла в серьезное предложение. Так как решение должно быть командное, делить выигрыш мы не будем. Либо ставим все деньги, либо всем раздаем по заслугам».

До безумной ставки не дошло, призовые раздали команде.

● Призовые за четвертый сезон планировали увеличить в 4 раза – до 20 миллионов. Об этом рассказывал через две недели после финала МФЛ-3 президент Медиалиги Николай Осипов. Но не вышло – «Титан» получил 6 млн рублей . Близко не 20, но эмоций от огненного финала было на все 100.

● Рекордным по призовым стал пятый сезон Медиалиги – 10 млн рублей . Их забрали «БроукБойз», обыграв в финале 2Drots (3:0).

После матча были обязательные фото с чеком в раздевалке. Больше всех призовым радовался лидер «Броуков» Алишер Рахиов: «Алишер, кто ты?» – «Я миллионер».

Призовые Кубка Медиалиги: 5 млн – чемпиону, квартира в Баку за 15 млн – лучшему игроку

Осенью 2024-го Медиалига вместо очередного сезона провела Кубок: в нем меньше участников, он более короткий и проходит по уникальному формату. Изначально лига планировала провести финал четырех (полуфиналы и финал) в Баку, на стадионе имени Тофика Бахрамова. Но ближе к ноябрю от этой идеи отказались из-за проведения в столице Азербайджана Конференции ООН по климату COP29.

Лучший игрок финала четырех, как и планировалось, получит квартиру в Баку на берегу моря.

Речь идет о квартире в ЖК Sea Breeze от Agalarov Development на премиальном морском курорте у побережья Каспийского моря. По словам Осипова, квартира стоит около 15 миллионов рублей, а летом 2025 года цена вырастет на 20-30%. Если же продавать квартиру в ближайшие месяцы, то застройщик может выкупить ее на 10% дороже изначальной стоимости.

Команда-чемпион получит от Медиалиги 5 миллионов рублей .

Медиалига планировала вручить квартиру в Москве и лучшему игроку всего Кубка Лиги. Стоимость квартиры доходила до 15 млн рублей: «Лучший игрок всего сезона получит квартиру [в Москве] от партнера, с которым идут переговоры», – рассказывал Осипов. Однако с августа информации по этому поводу не поступало.

Сколько платят другие медийные турниры? Лидер – чемпионат мира Пике

Московский Кубок Селебрити – первый турнир в медиафутболе, проводится с 2020 года. В 2022-м победитель получил миллион рублей . В 2023-м к турниру присоединились новые партнеры – BetBoom и «Динамо». Призовые стали солиднее: 5 млн и матч с основной «Динамо» на «ВТБ Арене».

Призовой фонд международной медиалиги в Казахстане в 2024-м составил от 200 тысяч до миллиона рублей . По словам организаторов, большая часть бюджета ушла на гонорары российским топ-клубам. «Гонорар за участие «Амкала» и 2Drots – это баснословные суммы, – рассказывал Дидар Сыдыкбек, организатор. – На них здесь можно купить дом. Три миллиона российских рублей на одну команду? Нет, больше! Плюс перелет, проживание, питание. Сами можете посчитать».

Больше всех в медиафутболе платит Кингс Лига Жерара Пике. Финал чемпионата мира Кингс Лиги проходил в городе Гваделупа на стадионе Estadio BBVA Bancomer и собрал 51 273 зрителя. Победитель первого ЧМ «Порсиньос» (за нее выступал Роналдиньо) получил миллион долларов .

Медиалига постепенно приближается к размеру призовых Кингс Лиги.

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