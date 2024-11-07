«Амкал» проведет предыгровую тренировку в Москве. Маврин приедет в Санкт-Петербург в день финала

Василий Маврин рассказал, что приедет в Санкт-Петербург только в день финала.

«Дроты» во вторник уже улетели в Питер готовиться к матчу. Мы, чтобы вы понимали, предыгровую тренировку проведем в Москве и только потом вылетаем в Санкт-Петербург. А я вообще день в день приезжаю», – рассказал хавбек «Амкала ».

Также Дамир Трегулов рассказал, что «Амкал» проведет предыгровую тренировку в пятницу и после нее отправится в Санкт-Петербург.

«Амкал» сыграет с 2Drots в финале Winline Кубка Медиалиги 9 ноября на «Газпром Арене». 2Drots отправились в Санкт-Петербург за пять дней до финала, чтобы провести там подготовку.

2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»