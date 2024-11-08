Костюков о финале с 2Drots: «Мы их быстренько хлопнем и будем праздновать»
Степан Костюков высказался о предстоящем финале Winline Кубка Лиги против 2Drots.
«Дроты» уже в Питере? Боятся нас, быстро слиняли, чтобы что-то подготовить. Не понимаю, зачем это нужно. Они трясутся, 100%.
Что будет означать для них поражение в финале? Мне вообще все равно на них. Мы их быстренько хлопнем и будем праздновать. Начнется эра «Амкала», – сказал нападающий команды Германа Эль Класико.
«Амкал» сыграет с 2Drots в финале Winline Кубка Медиалиги 9 ноября на «Газпром Арене». 2Drots отправились в Санкт-Петербург за пять дней до финала, чтобы провести там подготовку.
2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
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