Костюков о финале с 2Drots: «Мы их быстренько хлопнем и будем праздновать»

Степан Костюков высказался о предстоящем финале Winline Кубка Лиги против 2Drots.

«Дроты» уже в Питере? Боятся нас, быстро слиняли, чтобы что-то подготовить. Не понимаю, зачем это нужно. Они трясутся, 100%.

Что будет означать для них поражение в финале? Мне вообще все равно на них. Мы их быстренько хлопнем и будем праздновать. Начнется эра «Амкала», – сказал нападающий команды Германа Эль Класико.

«Амкал» сыграет с 2Drots в финале Winline Кубка Медиалиги 9 ноября на «Газпром Арене». 2Drots отправились в Санкт-Петербург за пять дней до финала, чтобы провести там подготовку.

2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»