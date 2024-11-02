2Drots и «Амкал» пробились в финал Кубка Медиалиги. Как это было?

«Амкал» и 2Drots обыграли соперников по 1/2 и пробились в финал Winline Кубка Медиалиги. Ниже – главные моменты из огненных полуфиналов.

Как прошли 2Drots? Без Кузнецова, но с суперигрой вратаря Сычева – выиграл 7 серий буллиталити из 8

2Drots – «Родина Медиа» (0:0; Б 3:1)

2Drots остались на матч без главного тренера. Дмитрия Кузнецова дисквалифицировали еще в последнем туре – за оскорбления арбитра Дмитрия Жилинского. «Родина Медиа» предложила вариант: если 2D разрешат сыграть Крапу, то они будут не против вернуть Кузнецова на бровку. Крап – бывшая звезда 2D, перешедшая в «РМ» вне трансферного окна.

«Крап ушел от нас после пятого тура – не имел права до конца сезона играть. Я против, чтобы он играл, только из-за одной вещи – его оскорбления в мой адрес и команды. Он даже не сделал попытку извиниться», – объяснял Кузнецов.

«Кузнецов боится, что я трахну его команду. Он боится меня» , – подначивал Крап.

В итоге Крап наблюдал за матчем с бровки, а Кузнецов – с трибуны, в наушниках.

В первом тайме самым заметным был центральный хавбек 2Drots Скоропуп (Илья Скоропупов) – через него развивалось большинство атак «самураев». Сначала он прорвался по правому флангу, красиво убрал на замахе двоих и навесил на дальнюю штангу – чуть не хватило для гола. «Здесь нужен Ян Коллер», – заметил комментатор Роман Нагучев.

Через минуту Скоропуп едва не забил через себя.

Во втором тайме активно атаковали обе команды.

● После быстрой контратаки 2Drots Прош мощно пробил метров с 30 – очень близко к правому дальнему.

● Атакующий хавбек «Родины Медиа» Прокоп c углового закрутил под штангу – вратарь Сычев с трудом вытащил

● После навеса Гаучо Прош попал в перекладину – буквально за 30 секунд до финального свистка.

Матч перешел в серию буллиталити, в которой 2Drots активировали суперсилу – вратаря Дмитрия Сычева. Он сбил с толку Муру (промах), отбил буллит Кента и помог ошибиться Эльдару Низамутдинову – тот пытался перебросить Сычева.

Это седьмая серия буллиталити, которую Сычев выиграл с 2Drots. Проиграл только однажды – «Эгриси», в 1/4 четвертого сезона Медиалиги. В Кубке Лиги Сычев выиграл три серии из трех, а еще отыграл на ноль 7 матчей. Претендент на игрока года?

Супергол Костюкова и спасительный челлендж. Как победил «Амкал»?

«Амкал» – «Титан» (3:1)

В начале тайма «Амкал» и «Титан» обменялись голами: сначала забил амкаловец Давид Папикян, сразу ответил форвард Валерий Соломаха.

В середине первого тайма «Амкал» взял челлендж: попросил пересмотреть момент с лидером «Титана» Кириллом Бирюковым – якобы тот ударил локтем Арсения Левшука. Главный арбитр Илья Тришин показал Бирюкову красную.

Вдесятером «Титан» быстро пропустил. «Амкал» придумал классную комбинацию: быстро разыграли штрафной, Маврин аккуратно прострелил, а форвард Степан Костюков замкнул пяткой.

Во втором тайме «Амкал» продолжил давить. Сначала атакующий хавбек Пича попал в штангу, а за пять минут до конца матча замкнул прострел Костюка – 3:1. Пича (настоящее имя – Максим Пичугин) – один из лучших в «Амкале»: в Кубке Лиги у него 3 гола и пять ассистов.

«Это ######, – негодовал президент «Титана» Александр Зуев. – Это хуже, чем то, что сделал Алишер в финале МФЛ-4. Я с Бирюковым не общался, объяснять [поступок] он должен не мне, а команде – я на поле не играл. Лично я по-человечески после такого сезона и такого поведения не хотел бы его видеть в команде. Но бизнес есть бизнес – пусть решает тренерский штаб ».

«Амкал» и 2Drots впервые сыграют в финале Медиалиги

Главное – теперь нас ждет афиша мечты: «Амкал» против 2Drots на «Газпром Арене».

● Команды играли друг с другом 12 раз: в товарищеских матчах, Московском Кубке Селебрити (МКС), международной медиалиге в Казахстане и Кубке Медиалиги. Счет в серии: 7:4 в пользу 2Drots.

● Еще ни разу «Амкал» и 2Drots не играли в финале Медиалиги. В 2021-м они встретились в финале МКС – «Амкал» победил 2:0.

● 2Drots регулярно играет в финалах Медиалиги – пять раз из шести. Для «Амкала» это первый финал МФЛ.

● Команды сыграют на «Газпром Арене» 9 ноября. Лига еще не объявила о том, какую квоту им выделили. Но матчи «Амкала» с 2Drots стабильно обновляют рекорды онлайна и посещаемости. Их битва в полуфинале Медиалиги летом 2023-го собрала 15 339 зрителей на «Ак Барс Арене».

Ждем еще больше на «Газпром Арене»?

«Амкал» против 2Drots – главная битва медийного футбола. В их матчах бывает все: шампанское, драка братьев и очень много голов

Крап извинялся перед кыргызами? А разбивал Ford?