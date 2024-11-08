Судью Дмитрия Жилинского могут назначить на финал Кубка Лиги «Амкал» – 2Drots
Маврин: «Поговаривают, что главным судьей может быть Жилинский».
Некласико: «Он идеально отсудил этот сезон, но думаю, что будет боковым судьей, или резервным. Думаю, что Юрий Апонасенко будет главным судьей, либо Илья Тришин».
Маврин: «Апонасенко – это будет полный провал. Человек обижен максимально».
Дамир: «Не надо так говорить перед финалом. Апонасенко – лучший судья».
Маврин: «Человек обижен и он эту обиду несет в себе. Это же не я обижаюсь. Если бы я обижался на каждую их ошибку, то я бы спать не смог. Я же не несу это через другие матчи. А он не умеет абстрагироваться от ситуации».
«Амкал» сыграет с 2Drots в финале Winline Кубка Медиалиги 9 ноября на «Газпром Арене». 2Drots отправились в Санкт-Петербург за пять дней до финала, чтобы провести там подготовку.
2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»
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