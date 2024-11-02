«Амкал» и 2Drots сыграют в финале Кубка Медиалиги на «Газпром Арене» 9 ноября

В финале Winline Кубка Медиалиги сыграют «Амкал» и 2Drots.

Решающий матч сезона состоится на «Газпром Арене » 9 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.

«Амкал» в полуфинале одержал победу над «Титаном» (3:1), а 2Drots в серии буллиталити одолели «Родину Медиа» (0:0, 3:1 Б).

Для 2D это уже пятый финал турниров под эгидой МФЛ: у них две победы и два поражения. «Амкал » пробился в финал впервые за все время выступлений в Медиалиге.

Друг с другом 2Drots и «Амкал» не играли в финалах с 2021 года, когда в решающем матче Московского Кубка Селебрити выиграла команда Германа Эль Класико (2:0).

В нынешнем розыгрыше Кубка Лиги две самые популярные медиафутбольные команды России встречались в 1-м туре регулярного чемпионата. Победу тогда одержали «дроты» – 1:0.

Предыдущие финалы МФЛ проводились в Москве, Краснодаре и Волгограде. «Газпром Арена» примет матч Медиалиги впервые.

Изначально планировалось провести полуфиналы и финал Кубка Медиалиги в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова, однако от этой идеи пришлось отказаться .

«Амкал» против 2Drots – главная битва медийного футбола. В их матчах бывает все: шампанское, драка братьев и очень много голов