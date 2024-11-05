ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS выступят на финале Winline Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»
В решающем матче сезона 9 ноября на «Газпром Арене» встретятся «Амкал» и 2Drots.
В рамках развлекательного шоу на стадионе выступят ALBLAK 52, A-THIS и GLOCKI52.
Шоу-программа начнется в 18:30, а стартовый свисток финала прозвучит в 19:00.
Ранее президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что на финал уже продано 10 тысяч билетов.
2Drots и «Амкал» не играли друг с другом в финалах с 2021 года, когда в решающем матче Московского Кубка Селебрити выиграла команда Германа Эль Класико (2:0).
В нынешнем розыгрыше Кубка Лиги две самые популярные медиафутбольные команды России встречались в 1-м туре регулярного чемпионата. Победу тогда одержали «дроты» – 1:0.
Предыдущие финалы МФЛ проводились в Москве, Краснодаре и Волгограде. «Газпром Арена» примет матч Медиалиги впервые.
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