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  • «Удивительно, что спустя 8 игр мы встречаемся с теми, об кого споткнулись в первом матче. Символичнее быть не могло». Герман о финале против 2Drots
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«Удивительно, что спустя 8 игр мы встречаемся с теми, об кого споткнулись в первом матче. Символичнее быть не могло». Герман о финале против 2Drots

Герман Эль Класико высказался о предстоящем финале против 2Drots в Кубке Лиги.

– Что для тебя будет значить победа в Кубке Лиги?

– Для меня этот финал уже очень многое значит. И очень многое значит для «Амкала», потому что мы давно не добирались до финалов больших турниров

Сейчас сложно об этом думать. Во-первых, есть эмоции от полуфинала. Во-вторых, уже начинаешь мозгами готовиться к финалу.

– У вас 8 побед подряд. Получился такой путь к реваншу с 2Drots в 1-м туре.

– Очень крутая киношная история.

Удивительно, что мы сыграли в 1-м туре с 2Drots, и спустя 8 игр, где мы перебрали практически всех самых сильных соперников, мы встречаемся с теми, об кого споткнулись в первом матче. Я думаю, более символично быть не могло.

– Считаешь ли ты, что ваш очный матч выносится за скобки, несмотря на форму команд?

– Это правда. На этот матч не надо никого мотивировать, не надо никого настраивать. Это запредельный уровень адреналина в крови у всех участников матча. Точно будет очень интересно.

И вроде не так давно мы играли, но тогда был на носу Кубок России. Все понимали, что это старт сезона. Мы думали, что еще будем пересекаться внутри чемпионата, но ребята выбрали пересекаться с Fight Nights. Хороший выбор. Тогда не было этого шприца адреналина, который будет воткнут в финале, – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Амкал» и 2Drots сыграют в финале Winline Кубка Медиалиги на «Газпром Арене» 9 ноября в 19:00.

2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logo2Drots
logoWinline Кубок Медиалиги
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