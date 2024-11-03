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10 тысяч билетов продано на финал Кубка Медиалиги на «Газпром Арене» за несколько дней

10 тысяч билетов продано на финал Кубка Лиги «Амкал» – 2Drots на «Газпром Арене».

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов сообщил, что на финальный матч Кубка Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots реализовано 10 тысяч билетов за несколько дней.

Решающий матч сезона пройдет на «Газпром Арене» 9 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.

2Drots и «Амкал» не играли друг с другом в финалах с 2021 года, когда в решающем матче Московского Кубка Селебрити выиграла команда Германа Эль Класико (2:0).

В нынешнем розыгрыше Кубка Лиги две самые популярные медиафутбольные команды России встречались в 1-м туре регулярного чемпионата. Победу тогда одержали «дроты» – 1:0.

Предыдущие финалы МФЛ проводились в Москве, Краснодаре и Волгограде. «Газпром Арена» примет матч Медиалиги впервые.

Изначально планировалось провести полуфиналы и финал Кубка Медиалиги в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова, однако от этой идеи пришлось отказаться.

2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoГазпром Арена (Крестовский)
стадионы
logoГерман Эль Класико
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoWinline Кубок Медиалиги
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