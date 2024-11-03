Матча за 3-е место Кубка Лиги не будет

Николай Осипов сообщил, что матча за 3-е место не будет.

«Не планируется. Этот формат не подразумевает матч за 3-е место. У нас даже не будет серебряных призеров – победитель забирает все», – сказал президент Winline Медиалиги .

Финал Winline Кубка Лиги пройдет 9 ноября. Начало – в 19:00.

Матч Медиалиги впервые пройдет на «Газпром Арене». Там сыграют 2Drots и «Амкал».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское .