Матча за 3-е место Кубка Лиги не будет
Николай Осипов сообщил, что матча за 3-е место не будет.
«Не планируется. Этот формат не подразумевает матч за 3-е место. У нас даже не будет серебряных призеров – победитель забирает все», – сказал президент Winline Медиалиги.
Финал Winline Кубка Лиги пройдет 9 ноября. Начало – в 19:00.
Матч Медиалиги впервые пройдет на «Газпром Арене». Там сыграют 2Drots и «Амкал».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Mediabread
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