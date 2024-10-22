Квартиру в Баку на побережье получит лучший игрок финала четырех Кубка Лиги, несмотря на перенос на «Газпром Арену»

Лучший футболист финала четырех Winline Кубка Медиалиги получит квартиру.

Сегодня МФЛ объявила , что финальный матч Кубка Лиги пройдет 9 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Проведение полуфиналов и финала турнира лига собиралась организовать в Баку, однако от этой идеи пришлось отказаться в связи с тем, что в столице Азербайджана в следующем месяце состоится Конференция ООН по климату COP29.

Тем не менее лучший игрок финала четырех, как и планировалось изначально, получит квартиру на берегу моря в Баку. Николай Осипов ранее анонсировал , что речь идет о недвижимости стоимостью порядка 15 млн рублей.

Стоит отметить, что МФЛ пока не сообщала, где пройдут полуфинальные матчи. Пока известно, что финал состоится на «Газпром Арене».