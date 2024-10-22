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Квартиру в Баку на побережье получит лучший игрок финала четырех Кубка Лиги, несмотря на перенос на «Газпром Арену»

Лучший футболист финала четырех Winline Кубка Медиалиги получит квартиру.

Сегодня МФЛ объявила, что финальный матч Кубка Лиги пройдет 9 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Проведение полуфиналов и финала турнира лига собиралась организовать в Баку, однако от этой идеи пришлось отказаться в связи с тем, что в столице Азербайджана в следующем месяце состоится Конференция ООН по климату COP29.

Тем не менее лучший игрок финала четырех, как и планировалось изначально, получит квартиру на берегу моря в Баку. Николай Осипов ранее анонсировал, что речь идет о недвижимости стоимостью порядка 15 млн рублей.

Стоит отметить, что МФЛ пока не сообщала, где пройдут полуфинальные матчи. Пока известно, что финал состоится на «Газпром Арене».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoWinline Кубок Медиалиги
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