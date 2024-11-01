«Я тебе покажу осетино-чеченский дух, покажу «Ахмат – сила!» Ты меня лично задел». Игрок «Броуков» Сохиев вызвал на бой судью Чембулатова

Артур Сохиев намерен подраться с судьей Максимом Чембулатовым.

33-летний арбитр работал на матче 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги между «БроукБойз » и «Титаном» (0:1).

Во втором тайме Чембулатов не назначил пенальти в ворота «Титана» после падения Сергея Зубкова в штрафной, за что подвергся оскорблениям и жесткой критике со стороны представителей «Броуков».

Сегодня Дмитрий Егоров и Райзен предложили Чембулатову провести бой с игроком «Броуков» Артуром Сохиевым . Арбитр в ответ заявил, что готов подраться с Егоровым и Райзеном.

«Чембулатов, тебе нужен бой со мной. Потому что ты меня задел лично. Я такой человек, что меня никто не будет задевать. Я из-за тебя вылетел. Ты точку не поставил чистейшую.

Ты говоришь: «Ко мне зайдите в раздевалку, я на раз-два вырублю». Вот меня попробуй вырубить. Я тебе покажу осетино-чеченский дух. Я тебе покажу «Ахмат – сила!»

Не надо говорить того, чего ты не сделаешь. Я лично к тебе один хотел зайти, но там 15 охранников стояли. На бой со мной выйди, не с Райзеном, не с Егоровым.

Со мной выйди, я тебе покажу дух кавказский», – заявил нападающий «Броуков».

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