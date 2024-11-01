  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Я тебе покажу осетино-чеченский дух, покажу «Ахмат – сила!» Ты меня лично задел». Игрок «Броуков» Сохиев вызвал на бой судью Чембулатова
2

«Я тебе покажу осетино-чеченский дух, покажу «Ахмат – сила!» Ты меня лично задел». Игрок «Броуков» Сохиев вызвал на бой судью Чембулатова

Артур Сохиев намерен подраться с судьей Максимом Чембулатовым.

33-летний арбитр работал на матче 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги между «БроукБойз» и «Титаном» (0:1).

Во втором тайме Чембулатов не назначил пенальти в ворота «Титана» после падения Сергея Зубкова в штрафной, за что подвергся оскорблениям и жесткой критике со стороны представителей «Броуков».

Сегодня Дмитрий Егоров и Райзен предложили Чембулатову провести бой с игроком «Броуков» Артуром Сохиевым. Арбитр в ответ заявил, что готов подраться с Егоровым и Райзеном.

«Чембулатов, тебе нужен бой со мной. Потому что ты меня задел лично. Я такой человек, что меня никто не будет задевать. Я из-за тебя вылетел. Ты точку не поставил чистейшую.

Ты говоришь: «Ко мне зайдите в раздевалку, я на раз-два вырублю». Вот меня попробуй вырубить. Я тебе покажу осетино-чеченский дух. Я тебе покажу «Ахмат – сила!»

Не надо говорить того, чего ты не сделаешь. Я лично к тебе один хотел зайти, но там 15 охранников стояли. На бой со мной выйди, не с Райзеном, не с Егоровым.

Со мной выйди, я тебе покажу дух кавказский», – заявил нападающий «Броуков».

«Боковые, вас на «Авито» ищут?» Ооочень странное решение судьи в Кубке Медиалиги – из-за него вылетели «Броуки»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Артура Сохиева
logoсудьи
logoДмитрий Егоров
logoАртур Сохиев
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoWinline Кубок Медиалиги
Максим Чембулатов
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Райзен попросил Гаджиева организовать бой между судьей Чембулатовым и футболистом Сохиевым. Арбитр готов подраться с обоими президентами «Броуков»
1сегодня, 15:46
«Звездин – это классическая бывшая». Райзен о высказываниях экс-тренера «БроукБойз»
вчера, 09:32
«Будь я в такой ситуации, может, кричал бы громче Егорова и Райзена». Зуев о неназначенном пенальти
28 октября, 08:54
Дмитрий Егоров: «Этот судья – профнепригодное говно, которое не увидело чистейший фол»
27 октября, 21:09
Лапочкин и Сухина считают, что арбитр ошибся, не поставив пенальти в матче «БроукБойз» – «Титан»
127 октября, 20:40Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Райзен попросил Гаджиева организовать бой между судьей Чембулатовым и футболистом Сохиевым. Арбитр готов подраться с обоими президентами «Броуков»
1сегодня, 15:46
«Амкал» хотел пригласить Дзюбу для участия в Кубке России. Переговоры не состоялись из-за скандала на финале Т-Лиги
сегодня, 14:31
Осипов одобрил идею пробивать два пенальти за нарушения красным мячом в новом сезоне
сегодня, 13:15
Степ ушел из «Народной Команды». С лета он совмещал роли игрока и спортивного директора
сегодня, 10:55
«Лучше сыграть с Медиалигой, чем с любителями из Брунея. Будет большой интерес внутри страны». Булатов о сопернике сборной России
9сегодня, 10:17
Дмитрий Кузнецов: «Нужно минимум 100 тысяч для комфортной жизни»
8сегодня, 08:38
Экс-генсек ФИФА: «Если Месси с Роналду перейдут в медиафутбол, лига улетит на другую планету»
21вчера, 19:32
Экс-генсек ФИФА: «Медиалига может стать инструментом взаимодействия с молодым поколением. Таким же, как искусство, культура, музыка»
вчера, 18:59
Кузнецов против участия Крапа в матче 2Drots – «Родина Медиа»
вчера, 18:12
Дзюба об игре России с Медиалигой: «Если сборная выйдет в лучшем составе, у команды МФЛ ноль шансов»
4вчера, 17:21
Ко всем новостям
Последние новости
Все страны БРИКС сыграют на ЧМ по медиафутболу. Турнир пройдет в феврале в ОАЭ
849 минут назад
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
225 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
115 октября, 16:19