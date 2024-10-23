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Ромарой: «Мы бы точно были выше «Десятки» в Кубке Лиги»

Ромарой считает, что «Рома» финишировала бы выше ФК «10» в Winline Кубке Лиги.

– Если бы в этом сезоне «Рома» оказалась в Winline Кубке Медиалиги, то вы бы спокойно прошли в плей-офф?

– Думаю, да. Мы бы точно были выше «Десятки». Выше «Десятки» – это уже плей-офф. Сто процентов.

– За счет чего именно в этом сезоне удалось такой коллектив собрать и уверенно выступать?

– Мы этот коллектив собирали еще с прошлого сезона. Это поступательные шаги. Грубо говоря: закончили сезон, продолжили сотрудничество с тренерским штабом и усилили его, подписали игроков, никого не отпустили. Мы вдолгую работаем.

– Представим худший сценарий в финале Кубка Надежды: «Рома» проигрывает. Ты считаешь, что по медийному критерию вы должны попадать в МФЛ-6?

– Мы по просмотрам трансляций топ-1. Все, что я считал, именно просмотры в лайве, у нас было больше всех. Но надо забирать кубок, чтобы потом это не считать, – сказал президент «Ромы» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Финал Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили «Рома» – «Тандем» пройдет 27 октября на большом поле «Москвича». Победитель получит прямую путевку в шестой сезон Медиалиги.

ФК «10» по итогам регулярного чемпионата Кубка Медиалиги занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд. 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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Кубок Надежды МФЛ
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