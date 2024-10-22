Азамат Мусагалиев: «В шорт-листе ФК «10» имеется тренер из Медиалиги. Не Смирнов, но есть смысл его рассмотреть, возможно»

Азамат Мусагалиев рассказал о шорт-листе потенциальных тренеров ФК «10».

«В нашем шорт-листе есть тренер из Медиалиги . Это не Дмитрий Смирнов .

У него в Fight Nights оборонительный футбол из-за набора игроков? Если проводить параллель: перед «Спартаком» Олег Кононов имел колоссальный успех в тульском «Арсенале». Был в топ-5 тренеров в РПЛ.

Но придя в «Спартак» и оказавшись под прессом давления… Как по мне, просто не справился с давлением.

Меня не было, когда обсуждали кандидатуру Смирнова. Вполне возможно, что его тоже есть смысл рассматривать», – отметил президент ФК «10».

«Десятка» по итогам регулярного чемпионата Кубка Лиги занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.

21 октября Александр Нагорный был отправлен в отставку с поста главного тренера ФК «10». Он тренировал команду с августа 2023 года.

При Нагорном «Десятка» ни разу не играла даже в 1/4 финала турниров МФЛ: в четвертом и пятом сезонах Медиалиги она вылетела на стадии уайлд-кард, а в Кубке Лиги не вышла в плей-офф.