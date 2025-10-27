  • Спортс
Медиалига не стала переносить финал Кубка Лиги в другой город. ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в Краснодаре 3 ноября

WINLINE Медиалига утвердила место проведения финала осеннего Кубка Лиги.

Решающий матч турнира, как и планировалось изначально, состоится 3 ноября в Краснодаре.

Об этом было объявлено еще 20 октября, однако позже глава МФЛ Николай Осипов допустил, что игру могут перенести в Воронеж.

Тем не менее лига остановилась на решении провести финал на стадионе академии ФК «Краснодар».

В финале Кубка Лиги встретятся ФК «10» и «СиндЕкат». Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

Информация о билетах появится в ближайшее время.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Медиалиги
