Медиалига не стала переносить финал Кубка Лиги в другой город. ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в Краснодаре 3 ноября
WINLINE Медиалига утвердила место проведения финала осеннего Кубка Лиги.
Решающий матч турнира, как и планировалось изначально, состоится 3 ноября в Краснодаре.
Об этом было объявлено еще 20 октября, однако позже глава МФЛ Николай Осипов допустил, что игру могут перенести в Воронеж.
Тем не менее лига остановилась на решении провести финал на стадионе академии ФК «Краснодар».
В финале Кубка Лиги встретятся ФК «10» и «СиндЕкат». Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
Информация о билетах появится в ближайшее время.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Медиалиги
