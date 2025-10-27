Еж из «Амкала» объявил о челлендже «1095 дней до РПЛ»: «Если не смогу, перевожу 50 тысяч. Смогу – мне 500»

Форвард «Амкала» Данила Ежков планирует за 3 года попасть в Мир РПЛ.

«С 1 ноября начинаем челлендж «1095 дней до РПЛ».

Каждый день буду стримить и показывать, что делаю: как тренируюсь, восстанавливаюсь, что ем. Интересно будет такое наблюдать? Делаем?

Или все любят стримы и контент только с тусовок и заварок («Заварка» – тусовочное место в Москве – Спортс’‘)?

Готов забиться с кем-то из комьюнити на 50к. Коэффициент 1:10 (так как никто этого не делал и звучит нереально, тем более с моей репутацией кайфаря).

Если я не смогу, перевожу 50к. Если смогу – мне 500 при условии, что сыграю как минимум в нескольких матчах. Ну че, кто не трусит? Записывайте в банду Пантеры, Крапа и остальных сумасшедших», – написал форвард «Амкала ».

Ежков выступает за «Амкал» с лета 2025-го. Ранее он играл в профи за «Велес», саратовский «Сокол» и «Кубань».