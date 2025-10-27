INSTASAMKA: «Наша цель – довести «Чертаново» до глобал-истории»

Рэп-исполнительница INSTASAMKA объяснила, зачем ей медиаклуб Chertanovo.

– Нахера тебе Chertanovo?

– Футбол один из самых востребованных видов спорта в мире.

– Это так мужики объясняют бабам. Человек пришел к тебе, продал свой проект и взял на него 300 млн.

– Ну там не то чтобы 300. Так получилось, что в его жизни футбол имеет большое значение. Я это уважаю. Сначала действительно такое было. Думала, что я там буду делать? Кто я в этой системе?

Изначально «Чертаново» обратилось к нам, чтобы мы помогли им попасть в Медиалигу. Их не брали туда. Кстати, мы уже оттуда вылетели. Весь год будем заниматься тренировками, контентом и пересборкой истории.

Наша цель – довести «Чертаново» до глобал-истории. Чтобы это был всемирно известный футбольный клуб.

– Но ведь в ДНК INSTASAMKA нет Chertanovo.

– Для меня это тоже было шоком. Но потом я влилась и поняла, что это интересная история, – рассказала президент Chertanovo.

Фронтмен Chertanovo – муж INSTASAMKA продюсер Олег Moneyken. Он – воспитанник академии «Чертаново», играл в одной команде с Наилем Умяровым и Данилом Пруцевым.

Chertanovo участвовало в шестом сезоне WINLINE Медиалиге, но не вышло из группы. В Кубке Лиги команда попала в Дивизион претендентов, где прошла дошла до второго раунда.

Футбольная академия «Чертаново» создана в 1976 году.