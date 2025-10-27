«Это из-за психологии, но умение справляться с давлением такой же важный навык, как и техника удара». Степански о плохой реализации форвардов Медиалиги

Степан Котсюков объяснил, почему нападающие в WINLINE Медиалиге мало забивают.

– Почему нападающие в Медиалиге мало забивают?

– Не знаю. Я задаюсь тем же вопросом. Очевидно, что у нападающих плохая реализация. Скорее всего это из-за психологии, но умение справляться с давлением такой же важный навык, как и техника удара. У команд-победителей обычно в составе ментально устойчивые лидеры, которые забивают даже в самых тяжелых матчах.

– Кто в этом году лучшие нападающие в медифутболе?

– Очень сложно назвать. Златан неплохой. Но для нападающих важны голы. Без голов, ты не будешь самым лучшим.

Выделил бы Кутуза , как игрока команды, которая всех сносит. Тони Гооге – хороший вариант, но его команда рано вылетела.

Еще мне симпатичен Чиж из «СиндЕката », но он – фланговый. Мне он очень нравится, хотя он вообще не играл на уровне профи, – рассказал форвард «Амкала » в беседе с корреспондентом Спорста’’ Ильей Ковалевым.

Костюков – лучший нападающий в медиафутболе-2024, но пропустил почти весь 2025-й из-за перелома ноги . Он сыграл три минуты в WINLINE Кубке Лиги против Lit Energy (0:0, 7:8).

В шестом сезоне Медиалиги лучшим бомбардиром стал хавбек «Амкала» Ряба (11 голов). Для сравнения, лучший среди форвардов Златан (Артем Юсупов) – 5 голов.

В Кубке Лиги-2025 лучший бомбардир турнира – Владимир Писарский (5 голов).