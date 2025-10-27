  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Это из-за психологии, но умение справляться с давлением такой же важный навык, как и техника удара». Степански о плохой реализации форвардов Медиалиги
0

«Это из-за психологии, но умение справляться с давлением такой же важный навык, как и техника удара». Степански о плохой реализации форвардов Медиалиги

Степан Котсюков объяснил, почему нападающие в WINLINE Медиалиге мало забивают.

– Почему нападающие в Медиалиге мало забивают?

– Не знаю. Я задаюсь тем же вопросом. Очевидно, что у нападающих плохая реализация. Скорее всего это из-за психологии, но умение справляться с давлением такой же важный навык, как и техника удара. У команд-победителей обычно в составе ментально устойчивые лидеры, которые забивают даже в самых тяжелых матчах.

– Кто в этом году лучшие нападающие в медифутболе?

– Очень сложно назвать. Златан неплохой. Но для нападающих важны голы. Без голов, ты не будешь самым лучшим.

Выделил бы Кутуза, как игрока команды, которая всех сносит. Тони Гооге – хороший вариант, но его команда рано вылетела.

Еще мне симпатичен Чиж из «СиндЕката», но он – фланговый. Мне он очень нравится, хотя он вообще не играл на уровне профи, – рассказал форвард «Амкала» в беседе с корреспондентом Спорста’’ Ильей Ковалевым.

Костюков – лучший нападающий в медиафутболе-2024, но пропустил почти весь 2025-й из-за перелома ноги. Он сыграл три минуты в WINLINE Кубке Лиги против Lit Energy (0:0, 7:8).

В шестом сезоне Медиалиги лучшим бомбардиром стал хавбек «Амкала» Ряба (11 голов). Для сравнения, лучший среди форвардов Златан (Артем Юсупов) – 5 голов.

В Кубке Лиги-2025 лучший бомбардир турнира – Владимир Писарский (5 голов). 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoАнтон Гооге
logoАртем Юсупов
logoСиндЕкат
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoИван Чижов
logo«Степански» Степан Костюков
logoАмкал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мне все тяжелее смотреть полные игры, да и онлайн подупал – это логично. За десятки матчей только парочка была интересной». Спиряков о Медиалиге
вчера, 10:11
ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в суперфинале Кубка Медиалиги. Это будет их шестой матч за год
25 октября, 17:02
Дмитрий Арапов: «Герасимов все ходит, кричит, а потом приходится его доставать из жопы»
25 октября, 16:33
Форвард «СиндЕката» Златан: «В этом Кубке Лиги мы – как минимум в топ-2. А там уже жизнь подскажет»
25 октября, 16:18
Главные новости
Осипов о том, что в МФЛ нет рекламы партнеров клубов: «Если они возьмут на себя организацию матча и трансляции, готов разговаривать»
сегодня, 13:49
Хавбека «БроукБойз» пригласили на шоу «Давай поженимся»
сегодня, 12:30Фото
Еж из «Амкала» объявил о челлендже «1095 дней до РПЛ»: «Если не смогу, перевожу 50 тысяч. Смогу – мне 500»
сегодня, 10:26
Инстасамка: «Наша цель – довести «Чертаново» до глобал-истории»
сегодня, 08:40
Команда Кириленко победила GOATS, клуб Элджея проиграл Blatosphera рэпера Словетского в Media Basket
вчера, 19:18
«Подготовка к каждому ауту Азамата – как к стандарту. Из-за чистого времени невозможно смотреть игры по три часа». Егоров о правилах МФЛ
вчера, 15:10
«Аспиналл понимал, что с разбитым носом будет сложно драться, и сделал самый рациональный выбор – сдался. У него нет сэведж менталити». Райзен об исходе главного события UFC 321
вчера, 12:55
Егоров о Кингс Лиге: «Динамично, матч идет 40 минут, а не как у нас Lit Energy – «СиндЕкат» 2 часа 40 минут. Это просто невозможно вытерпеть»
вчера, 12:31
«Мне все тяжелее смотреть полные игры, да и онлайн подупал – это логично. За десятки матчей только парочка была интересной». Спиряков о Медиалиге
вчера, 10:11
Тарасов готов провести бой по боксу: «Если будет медийный оппонент, почему нет»
вчера, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
вчера, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
вчера, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
10 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
6 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
5 октября, 19:10