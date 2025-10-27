Инстасамка о запрете на публикацию интервью Медведевой: «Оно показалось мне душным, пыльным. К Жене у меня нет вопросов, но есть к ее команде»

Инстасамка объяснила, почему запретила Евгении Медведевой публиковать интервью.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию взяла интервью у Инстасамки в прошлом году, однако рэп-исполнительница запретила его публиковать.

«Женя Медведева – прекрасная девушка с прекрасным бэкграундом, мне очень нравится ее карьера и то, как она себя подает. Это большой труд. К Жене у меня нет вопросов, но к ее команде парочка вопросов есть.

Получилось так, что меня спрашивали о том, что мы уже тысячу раз обсуждали. Мне этот выпуск показался душным, пыльным, ни о чем. Я все это уже тысячу раз обсуждала.

И да, я попросила Женю не выпускать это интервью, но предложила снять еще одно или сделать коллаборацию в другом формате. На это ее команда мне ответила: «Женя заработала свою репутацию честным трудом, а не грязным хайпом, как вы».

Я тогда подумала: «Вы же сами меня позвали обсуждать самые грязные вопросы. А теперь говорите такое…» В общем, у нас случился дисконнект.

С Женей я готова снять еще одно интервью, когда она поменяет свою команду», – рассказала президент Chertanovo .