Хавбека «БроукБойз» пригласили на шоу «Давай поженимся»
Артема Мингазова пригласили на съемки шоу «Давай поженимся».
Полузащитник «БроукБойз» выложил скрин с сообщением от продюсера программы.
«Вот и все», – подписал пост Мингазов.
29-летний футболист выступает за «Броуков» с 2025-го. В составе команды в турнирах WINLINE Медиалиги он провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. А также завоевал серебряные медали шестого сезона МФЛ.
В профи Мингазов выступал за тульский «Арсенал», курский «Авангард» и владивостокское «Динамо».
Артем дружит с Артемом Дзюбой и Леонидом Слуцким.
«БроукБойз» – медиафутбольная команда блогеров Райзена и Дмитрия Егорова.
«Давай поженимся!» – ток-шоу, выходящее на «Первом канале». Герой программы поочередно встречается с тремя невестами, а в конце выбирает: с кем из них он хотел бы продолжить отношения.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Артема Мингазова
