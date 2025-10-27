Фото
Хавбека «БроукБойз» пригласили на шоу «Давай поженимся»

Артема Мингазова пригласили на съемки шоу «Давай поженимся».

Полузащитник «БроукБойз» выложил скрин с сообщением от продюсера программы.

«Вот и все», – подписал пост Мингазов.

29-летний футболист выступает за «Броуков» с 2025-го. В составе команды в турнирах WINLINE Медиалиги он провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. А также завоевал серебряные медали шестого сезона МФЛ.

В профи Мингазов выступал за тульский «Арсенал», курский «Авангард» и владивостокское «Динамо».

Артем дружит с Артемом Дзюбой и Леонидом Слуцким.

«БроукБойз» – медиафутбольная команда блогеров Райзена и Дмитрия Егорова.

«Давай поженимся!» – ток-шоу, выходящее на «Первом канале». Герой программы поочередно встречается с тремя невестами, а в конце выбирает: с кем из них он хотел бы продолжить отношения.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Артема Мингазова
