Осипов о том, что в МФЛ нет рекламы партнеров клубов: «Если они возьмут на себя организацию матча и трансляции, готов разговаривать»

Николай Осипов назвал условия появления в WINLINE МФЛ рекламы от клубов.

– Егоров поднимал вопрос о продвижении своего букмекера на матчах Медиалиги. Насколько возможно, чтобы билборды частично занимались рекламой команд?

– До тех пор, пока лига финансово и административно занимается организации матчей, сложно говорить о других рекламных поверхностях для партнеров.

Если мы берем в пример РПЛ – домашний матч «Спартака» организует «Спартак». Тогда у «Спартака» есть право говорить, что им нужна часть инвентаря для партнеров – это окей.

Если команда МФЛ возьмет на себя организацию матча и трансляции, готов разговаривать о том, чтобы там появились ее спонсоры. Это рабочая модель, – сказал президент Медиалиги.