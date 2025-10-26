0

Команда Кириленко сыграет с GOATS, клуб Элджея – против Blatosphera рэпера Словетского в Media Basket

Расписание 9-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 9

26 октября, воскресенье

Pena Team – T-Squad (команда Текилы). Начало – в 16:45

GOATS x ALLSTARS – DAWGS (команда Андрея Кириленко). Начало – в 17:45

Pena TeamPlayers Club (команда Obladaet). Начало – в 18:45

Blatosphera (команда Словетского) – SBC (команда Элджея). Начало – в 20:00

Players Club (команда Obladaet) – GOATS x ALLSTARS. Начало – в 21:00

MDK Basket Club – Blatosphera (команда Словетского). Начало – в 21:45

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей, Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
