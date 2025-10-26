Команда Кириленко сыграет с GOATS, клуб Элджея – против Blatosphera рэпера Словетского в Media Basket
Лига Ставок Media Basket, Gameday 9
26 октября, воскресенье
Pena Team – T-Squad (команда Текилы). Начало – в 16:45
GOATS x ALLSTARS – DAWGS (команда Андрея Кириленко). Начало – в 17:45
Pena Team – Players Club (команда Obladaet). Начало – в 18:45
Blatosphera (команда Словетского) – SBC (команда Элджея). Начало – в 20:00
Players Club (команда Obladaet) – GOATS x ALLSTARS. Начало – в 21:00
MDK Basket Club – Blatosphera (команда Словетского). Начало – в 21:45
Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».
Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей, Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.