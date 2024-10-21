Финал Кубка Надежды «Рома» – «Тандем» пройдет 27 октября на большом поле «Москвича»
Николай Осипов объявил дату проведения финального матча Winline Кубка Надежды.
В решающем матче встретятся «Рома» и «Тандем». Игра пройдет на большом поле стадиона «Москвич» 27 октября, начало – в 13:00 (мск).
«Ромарой готовит большой сюрприз. A.V.G, Big Baby Tape или кто-то еще. Будем надеяться, что у Ромки все получится», – сказал президент МФЛ.
Победитель Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили получит прямую путевку в шестой сезон Медиалиги.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу Any Given Monday
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