Финал Кубка Надежды «Рома» – «Тандем» пройдет 27 октября на большом поле «Москвича»

Николай Осипов объявил дату проведения финального матча Winline Кубка Надежды.

В решающем матче встретятся «Рома » и «Тандем ». Игра пройдет на большом поле стадиона «Москвич» 27 октября, начало – в 13:00 (мск).

«Ромарой готовит большой сюрприз. A.V.G, Big Baby Tape или кто-то еще. Будем надеяться, что у Ромки все получится», – сказал президент МФЛ.

Победитель Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили получит прямую путевку в шестой сезон Медиалиги .