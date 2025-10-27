0

Медиалига введет таймер на ввод мяча в игру с аута Азамата и других стандартов

В WINLINE Медиалиге появится специальный таймер.

Президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что на матчах турнира будут ограничения по времени на ввод мяча в игру.

«На своем стадионе мы введем таймер, по которому будут засекать время на ввод мяча. Речь об ауте Азамата, штрафном, свободном ударе и так далее.

Не успел – переход мяча. Не успел вратарь ввести мяч ударом от ворот – получает угловой. Все, до свидания.

У тебя 20 секунд на ввод мяча. Потом, может, сделаем 15. А, возможно, 15 секунд будет сразу. Будем пробовать!» – отметил Осипов.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: AGM
правила
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Стадион Медиалиги
logoWinline Кубок Медиалиги
